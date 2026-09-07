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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 06.40 WIB

Bikin Nasi Cepat Habis, Ini Resep Pepes Ayam Kemangi Khas Sunda

Resep Pepes Ayam Kemangi Khas Sunda yang Menggugah Selera Makan - Image

Resep Pepes Ayam Kemangi Khas Sunda yang Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Pepes ayam kemangi merupakan salah satu sajian tradisional khas Sunda yang terkenal dengan aroma rempahnya yang kuat. Perpaduan ayam berbumbu, daun kemangi, dan daun pisang menghasilkan hidangan dengan cita rasa gurih serta wangi yang khas.

Cara memasaknya pun cukup sederhana. Ayam terlebih dahulu dicampur dengan bumbu, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang bersama berbagai bahan pelengkap. Setelah itu, pepes dikukus hingga ayam matang dan bumbunya meresap.

Pepes ayam kemangi paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Tambahan sambal dan lalapan juga bisa membuat hidangan sederhana ini semakin menggugah selera.

Buat kamu yang ingin menghadirkan masakan khas Sunda di rumah, resep berikut bisa dicoba. Resep ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan Pepes Ayam Kemangi

Bahan marinasi:

  • 1 ekor ayam pejantan, sekitar 600 gram, potong menjadi 4 bagian
  • 1 buah jeruk nipis
  • 1 sendok teh garam
  • ½ sendok teh merica

Bumbu halus:

  • 8 siung bawang putih
  • 12 siung bawang merah
  • 7 butir kemiri
  • 8 buah cabai merah keriting
  • 5 cm kunyit, iris
  • 6 cm lengkuas, iris
  • Minyak secukupnya

Bahan pelengkap:

  • 8 buah cabai rawit merah
  • 4 lembar daun salam
  • 2 batang serai, iris miring
  • 1 buah tomat merah, potong
  • 60 gram daun kemangi
  • 2 batang daun bawang, potong
  • ½ sendok teh garam
  • 1 sendok makan gula
  • 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap
  • Daun pisang secukupnya untuk membungkus

Cara Membuat Pepes Ayam Kemangi

  1. Marinasi ayam terlebih dahulu. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, merica, dan air perasan jeruk nipis. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu, lalu diamkan selama beberapa saat.

  • Siapkan bumbu halus. Masukkan kemiri, kunyit, lengkuas, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan sampai teksturnya lembut.

  • Masak bumbu. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu halus menggunakan api sedang. Masak hingga aromanya harum dan warna bumbu berubah sedikit kecokelatan. Jika terasa terlalu kering, tambahkan sedikit minyak. Setelah matang, matikan api.

  • Campurkan ayam dan bumbu. Tunggu bumbu hingga tidak terlalu panas. Setelah itu, masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Tambahkan garam, gula, serta kaldu bubuk, kemudian aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.

  • Tambahkan bahan aromatik. Masukkan daun bawang dan daun kemangi. Aduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata.

  • Bungkus dengan daun pisang. Siapkan daun pisang, lalu letakkan daun salam dan serai di atasnya. Tambahkan ayam beserta bumbu, kemudian masukkan cabai rawit dan potongan tomat.

  • Kukus hingga matang. Bungkus pepes dengan rapi dan sematkan kedua ujungnya menggunakan tusuk gigi. Kukus selama kurang lebih 40 menit sampai ayam matang dan bumbunya meresap.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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