Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 06.02 WIB

Manis dan Renyah dalam Satu Gigitan, Begini Resep Risoles Coklat Anti Gagal

Resep Risoles Coklat (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Risoles Coklat (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Risoles umumnya identik dengan isian gurih, tetapi versi manis dengan coklat juga tak kalah menggoda. Risoles coklat menawarkan perpaduan kulit lembut, lapisan luar yang renyah, serta isian pisang, coklat, dan keju yang meleleh saat disantap.

Camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi ketika bersantai bersama keluarga. Selain itu, risoles coklat juga dapat dijadikan ide jualan karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya cukup sederhana.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep risoles coklat yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan Kulit

  • 23 sendok makan tepung terigu
  • 1,5 sendok makan coklat bubuk
  • 1,5 sendok makan gula pasir
  • 500 ml susu cair
  • 1 butir telur
  • ¼ sendok teh garam

Bahan Isian

  • Pisang tanduk
  • Selai coklat
  • Dark chocolate
  • Keju parut

Bahan Pelapis

  • Tepung panir
  • Coklat bubuk

Cara Membuat

  1. Siapkan wadah, kemudian campurkan tepung terigu, coklat bubuk, gula pasir, dan susu cair. Aduk hingga adonan tercampur dan tidak menggumpal.
  2. Masukkan telur serta garam, kemudian aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu.
  3. Saring adonan agar teksturnya lebih halus sebelum digunakan untuk membuat kulit risoles.
  4. Masak adonan kulit menggunakan wajan atau panci datar hingga matang. Angkat dan sisihkan.
  5. Untuk pelapis, campurkan tepung panir dengan coklat bubuk dalam wadah. Aduk hingga warnanya merata.
  6. Potong pisang tanduk sesuai ukuran yang diinginkan untuk isian.
  7. Ambil satu lembar kulit risoles, kemudian letakkan potongan pisang, selai coklat, dark chocolate, dan keju parut di atasnya.
  8. Lipat kulit hingga seluruh isian tertutup rapat.
  9. Celupkan risoles ke dalam sisa adonan kulit, kemudian gulingkan pada campuran tepung panir dan coklat bubuk hingga seluruh permukaannya tertutup.
  10. Diamkan sebentar agar lapisan menempel dengan baik.
  11. Panaskan minyak, lalu goreng risoles menggunakan api sedang hingga bagian luarnya matang dan renyah.
  12. Angkat dan tiriskan. Jika ingin, taburkan sedikit coklat bubuk sebagai sentuhan akhir.
  13. Risoles coklat siap dinikmati selagi hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Camilan Favorit Banyak Orang, Ini Resep Udang Keju Ala Gacoan yang Mudah Dibuat - Image
Kuliner

Camilan Favorit Banyak Orang, Ini Resep Udang Keju Ala Gacoan yang Mudah Dibuat

Selasa, 8 September 2026 | 05.53 WIB

Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Sosis Homemade yang Enak dan Gurih - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli, Begini Cara Membuat Sosis Homemade yang Enak dan Gurih

Senin, 7 September 2026 | 22.33 WIB

Menu Andalan Anak Kos, Ini Resep Nasi Telur Ceplok Enak dan Murah Meriah - Image
Kuliner

Menu Andalan Anak Kos, Ini Resep Nasi Telur Ceplok Enak dan Murah Meriah

Senin, 7 September 2026 | 21.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore