Manis dan Renyah dalam Satu Gigitan, Begini Resep Risoles Coklat Anti Gagal

Resep Risoles Coklat (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com - Risoles umumnya identik dengan isian gurih, tetapi versi manis dengan coklat juga tak kalah menggoda. Risoles coklat menawarkan perpaduan kulit lembut, lapisan luar yang renyah, serta isian pisang, coklat, dan keju yang meleleh saat disantap.
Camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi ketika bersantai bersama keluarga. Selain itu, risoles coklat juga dapat dijadikan ide jualan karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya cukup sederhana.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep risoles coklat yang dapat dibuat sendiri di rumah.
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Jawa Pos
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