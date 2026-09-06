Resep Soto Ayam Lamongan Rumahan, Kuah Gurih dengan Taburan Koya

Resep untuk Membuat Soto Ayam Khas Lamongan. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Soto ayam Lamongan merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur yang popularitasnya telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.
Hidangan ini memiliki ciri khas berupa kuah berwarna bening dengan rasa gurih dan segar. Sajian tersebut semakin nikmat dengan tambahan koya, yaitu campuran kerupuk udang dan bawang putih goreng yang dihaluskan.
Tidak harus membeli di warung, soto ayam khas Lamongan juga dapat dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak terlalu rumit.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep soto ayam khas Lamongan yang bisa menjadi pilihan menu hangat untuk keluarga.
Haluskan bumbu. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit bakar yang telah dikupas, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
Tumis bumbu. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus hingga matang dan minyak mulai terlihat keluar dari bumbu.
Masukkan rempah. Tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Tumis kembali hingga bumbu menjadi lebih kering dan harum.
Masak ayam. Masukkan sayap ayam dan daun bawang, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Tambahkan air. Tuangkan air secukupnya dan masak menggunakan api besar selama kurang lebih 20-60 menit agar kaldu dan aroma ayam keluar.
Bumbui kuah. Masukkan garam, gula, merica, kaldu ayam, dan penyedap. Koreksi rasa sesuai selera. Jika kuah terlalu menyusut, tambahkan air secukupnya.
Masak fillet ayam. Masukkan fillet paha ayam ke dalam kuah dan masak sekitar 20 menit hingga ayam matang.
Buat koya. Haluskan bawang putih goreng. Sementara itu, masukkan kerupuk udang ke dalam plastik, kemudian tumbuk hingga menjadi remah halus. Campurkan kerupuk yang telah dihaluskan dengan bawang putih goreng dan aduk hingga rata.
Siapkan soun. Bilas soun menggunakan air panas hingga teksturnya lunak. Setelah itu, bilas kembali dengan air dingin agar proses pemasakan berhenti dan soun tidak terlalu lembek.
Siapkan ayam. Angkat fillet paha ayam dari kuah, kemudian potong atau suwir sesuai selera.
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Jawa Pos
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