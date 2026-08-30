Resep Nasi Goreng Chilli Padi, Pedas Nampol dan Smoky untuk Olah Nasi Dingin

Potret nasi goreng chilli padi yang cocok kalau bosan dengan nasi goreng biasa. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)



JawaPos.com - Punya nasi dingin yang masih tersisa di rumah? Daripada hanya dibuat menjadi nasi goreng kecap biasa, kamu bisa mencoba nasi goreng chilli padi yang punya cita rasa lebih berani dengan perpaduan cabai, bawang, dan terasi.



Resep nasi goreng chilli padi ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Dikutip dari @martinpraja, nasi goreng ini memiliki rasa yang wangi, gurih, smoky, dan pedas, sehingga cocok untuk pencinta makanan dengan cita rasa yang kuat.



Salah satu kunci dari resep ini adalah penggunaan campuran beberapa jenis cabai. Cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan cabai merah keriting digunakan bersama bawang merah serta bawang putih untuk menghasilkan bumbu yang pedas sekaligus aromatik.



Bumbu tersebut tidak langsung dimasukkan ke dalam nasi. Seluruh bahan terlebih dahulu dihaluskan menggunakan chopper agar teksturnya lebih menyatu dan mudah ditumis.



Terasi juga menjadi bagian dari bumbu utama. Bahan ini memberikan aroma dan rasa gurih yang khas, terutama ketika ditumis sampai benar-benar matang bersama bawang dan cabai.



Proses menumis bumbu menjadi salah satu tahap penting dalam membuat nasi goreng chilli padi. Bumbu perlu dimasak sampai harum dan matang agar rasa mentah dari bawang serta cabai hilang dan aromanya menjadi lebih keluar.



Setelah bumbu matang, telur dimasukkan dan diorak-arik. Telur memberikan rasa gurih sekaligus tekstur tambahan pada nasi goreng.



Resep ini juga menggunakan bakso sapi sebagai topping sekaligus sumber rasa gurih. Bakso cukup diiris terlebih dahulu kemudian ditumis sebentar bersama bumbu dan telur.



Nasi dingin kemudian menjadi bahan utama yang dimasukkan setelah semua komponen tersebut matang. Penggunaan nasi yang sudah dingin membantu menghasilkan tekstur nasi goreng yang lebih terpisah dan tidak terlalu lembek.



Untuk seasoning, digunakan saus tiram dan kecap ikan. Keduanya memberikan rasa gurih dan umami yang lebih kuat sehingga nasi goreng tidak hanya mengandalkan rasa pedas dari cabai.



Garam, MSG, dan merica kemudian digunakan untuk menyesuaikan rasa. Takaran bumbu bisa disesuaikan kembali dengan selera, terutama jika bakso dan kecap ikan yang digunakan sudah cukup asin.



Nasi goreng dimasak sambil terus diaduk agar bumbu tersebar merata. Gunakan api yang cukup besar jika ingin mendapatkan aroma smoky seperti yang menjadi karakter dari nasi goreng ini.



Menu ini cocok dibuat sebagai sarapan, makan siang, maupun makan malam. Selain praktis, resep ini juga bisa menjadi cara sederhana untuk memanfaatkan nasi dingin yang masih tersisa di rumah.



Bahan

Bahan 1:

10 buah bawang merah

4 buah bawang putih

6 buah cabai rawit merah

6 buah cabai rawit hijau

7 buah cabai merah keriting

1 sdt terasi



Bahan 2:

2 butir telur

10 buah bakso sapi

300 gram nasi dingin

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap ikan

1/2 sdt garam

1 sdt MSG

1/2 sdt merica

Minyak secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan seluruh bahan untuk membuat bumbu. Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian masukkan bersama cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai merah keriting, dan terasi ke dalam chopper.

2. Chopper seluruh bahan hingga halus. Tekstur bumbu dapat dibuat sesuai selera, tetapi usahakan cukup halus agar mudah tercampur dengan nasi.

3. Iris bakso sapi menjadi beberapa bagian. Sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan bahan lainnya.

4. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan. Pastikan wajan sudah cukup panas sebelum bumbu dimasukkan.

5. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis hingga harum dan bumbu benar-benar matang.

6. Setelah bumbu matang, pecahkan dua butir telur ke dalam wajan. Orak-arik telur bersama bumbu hingga telur matang dan tercampur rata.

7. Masukkan irisan bakso sapi. Tumis sebentar hingga bakso tercampur dengan bumbu dan menjadi lebih panas.

8. Masukkan 300 gram nasi dingin ke dalam wajan. Aduk nasi bersama bumbu, telur, dan bakso hingga tidak ada bagian nasi yang masih menggumpal.

9. Tambahkan saus tiram dan kecap ikan. Aduk kembali agar kedua bumbu tersebut menyebar ke seluruh bagian nasi.

10. Masukkan garam, MSG, dan merica. Aduk hingga seluruh seasoning tercampur rata dengan nasi goreng.

11. Masak nasi goreng sambil terus diaduk. Gunakan api yang cukup besar dan masak hingga nasi terasa lebih kering serta mengeluarkan aroma smoky.

12. Koreksi rasa sebelum api dimatikan. Jika diperlukan, sesuaikan kembali rasa asin, gurih, atau pedasnya.

13. Setelah nasi goreng matang, matikan api. Pindahkan nasi goreng chilli padi ke piring saji.

14. Sajikan selagi hangat. Nasi goreng ini bisa langsung disantap atau dilengkapi dengan topping lain sesuai selera.



Nasi goreng chilli padi dari @martinpraja bisa menjadi pilihan ketika ingin mengolah nasi dingin dengan rasa yang lebih berani. Campuran cabai, bawang, dan terasi menghasilkan aroma yang kuat, sementara telur dan bakso sapi membuat nasi goreng terasa semakin gurih dan mengenyangkan.



Kunci lainnya ada pada proses menumis bumbu hingga matang dan memasak nasi menggunakan api yang cukup besar. Dengan begitu, bumbu dapat meresap merata dan aroma smoky yang menjadi karakter nasi goreng chilli padi bisa lebih terasa.