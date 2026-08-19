Bisa Jadi Bekal hingga Stok Lauk, Ini Cara Membuat Kentang Teri Balado

Resep Kentang Teri Balado yang Renyah dan Bikin Nagih./ YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com - Kentang teri balado bisa menjadi pilihan tepat bagi yang ingin menyiapkan lauk praktis untuk beberapa kali makan. Potongan kentang yang renyah berpadu dengan ikan teri gurih dan bumbu balado bercita rasa pedas, manis, serta kaya rempah.
Lauk kering seperti ini juga fleksibel. Selain disantap bersama nasi hangat, kentang teri balado dapat dijadikan bekal atau pelengkap nasi kotak. Jika dimasak hingga benar-benar kering dan disimpan dengan baik, hidangan ini juga cocok dijadikan persediaan lauk di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep berikut menggunakan bahan sederhana dan proses yang cukup mudah untuk dipraktikkan di dapur.
Bahan utama:
Bumbu balado:
Kentang teri balado siap disantap. Sajikan bersama nasi putih hangat untuk lauk yang gurih, pedas, dan renyah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1