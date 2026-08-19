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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.02 WIB

Bisa Jadi Bekal hingga Stok Lauk, Ini Cara Membuat Kentang Teri Balado

Resep Kentang Teri Balado yang Renyah dan Bikin Nagih./ YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Kentang Teri Balado yang Renyah dan Bikin Nagih./ YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com - Kentang teri balado bisa menjadi pilihan tepat bagi yang ingin menyiapkan lauk praktis untuk beberapa kali makan. Potongan kentang yang renyah berpadu dengan ikan teri gurih dan bumbu balado bercita rasa pedas, manis, serta kaya rempah.

Lauk kering seperti ini juga fleksibel. Selain disantap bersama nasi hangat, kentang teri balado dapat dijadikan bekal atau pelengkap nasi kotak. Jika dimasak hingga benar-benar kering dan disimpan dengan baik, hidangan ini juga cocok dijadikan persediaan lauk di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep berikut menggunakan bahan sederhana dan proses yang cukup mudah untuk dipraktikkan di dapur.

Bahan-bahan

Bahan utama:

  • 250 gram kentang
  • 60 gram ikan teri
  • 1/2 sendok teh garam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 1 lembar daun salam
  • 3 sendok makan gula merah
  • 2 sendok makan kaldu jamur
  • 1 sendok teh garam
  • 1/2 sendok teh merica
  • 1/4 sendok teh MSG

Bumbu balado:

  • 6 siung bawang putih
  • 5 siung bawang merah
  • 40 gram cabai merah keriting
  • 5 gram cabai rawit merah
  • 1 sendok teh terasi

Cara Membuat

  1. Kupas kentang, kemudian iris tipis memanjang menyerupai korek api. Rendam potongan kentang dalam air selama beberapa saat.
  1. Setelah itu, tiriskan kentang hingga cukup kering. Tambahkan garam lalu aduk sampai bumbu merata.
  1. Panaskan minyak dalam jumlah cukup, kemudian goreng kentang hingga renyah dan matang. Angkat lalu tiriskan.
  1. Selanjutnya, goreng ikan teri yang sebelumnya sudah direndam. Masak hingga kering dan garing, kemudian angkat serta tiriskan.
  1. Untuk membuat bumbu, haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, dan terasi menggunakan blender. Tambahkan sedikit minyak agar proses menghaluskan lebih mudah.
  1. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus sampai matang dan aromanya harum.
  1. Masukkan daun salam serta daun jeruk yang sudah dibuang bagian tulang tengahnya. Aduk dan masak kembali agar aromanya keluar.
  1. Beri kaldu jamur, garam, merica, MSG, dan gula merah. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.
  1. Tambahkan sedikit air, kemudian masak sambil terus diaduk sampai bumbu kembali mengental.
  1. Masukkan kentang dan teri goreng ke dalam bumbu. Pada resep sumber juga disebutkan kacang goreng, sehingga bisa ditambahkan bila tersedia. Aduk perlahan sampai seluruh bahan terlapisi bumbu secara merata.
  1. Setelah tercampur, angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke dalam wadah kedap udara.

Kentang teri balado siap disantap. Sajikan bersama nasi putih hangat untuk lauk yang gurih, pedas, dan renyah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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