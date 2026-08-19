Bisa Jadi Bekal hingga Stok Lauk, Ini Cara Membuat Kentang Teri Balado

JawaPos.com - Kentang teri balado bisa menjadi pilihan tepat bagi yang ingin menyiapkan lauk praktis untuk beberapa kali makan. Potongan kentang yang renyah berpadu dengan ikan teri gurih dan bumbu balado bercita rasa pedas, manis, serta kaya rempah.

Lauk kering seperti ini juga fleksibel. Selain disantap bersama nasi hangat, kentang teri balado dapat dijadikan bekal atau pelengkap nasi kotak. Jika dimasak hingga benar-benar kering dan disimpan dengan baik, hidangan ini juga cocok dijadikan persediaan lauk di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, resep berikut menggunakan bahan sederhana dan proses yang cukup mudah untuk dipraktikkan di dapur.

Bahan-bahan Bahan utama:

250 gram kentang

60 gram ikan teri

1/2 sendok teh garam

4 lembar daun jeruk

1 lembar daun salam

3 sendok makan gula merah

2 sendok makan kaldu jamur

1 sendok teh garam

1/2 sendok teh merica

1/4 sendok teh MSG Bumbu balado: