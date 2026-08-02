Tidak Perlu ke Restoran, Begini Resep Sop Janda Gurih yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Sop Janda yang Enak dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Sop janda menjadi salah satu hidangan berkuah yang menawarkan cita rasa unik dengan perpaduan gurih, pedas, dan segar.
Meski namanya cukup menarik perhatian, sajian ini sebenarnya merupakan sop dengan kuah bening kaya rempah yang menggunakan iga sapi sebagai bahan utama.
Perpaduan cabai hijau, rempah-rempah, serta potongan iga yang empuk membuat sop janda memiliki rasa yang khas dan menggugah selera.
Hidangan ini sangat cocok disantap ketika cuaca dingin atau saat ingin menikmati makanan hangat bersama keluarga.
Selain rasanya yang lezat, sop janda juga cukup mudah dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep sop janda yang gurih dan bikin nagih seperti dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.
Sop janda siap dinikmati dengan kuah gurih, aroma rempah yang kuat, serta rasa pedas yang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.
Itulah resep sop janda yang mudah dibuat di rumah dan cocok menjadi pilihan menu hangat untuk keluarga.
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