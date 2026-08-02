Tidak Perlu ke Restoran, Begini Resep Sop Janda Gurih yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Sop janda menjadi salah satu hidangan berkuah yang menawarkan cita rasa unik dengan perpaduan gurih, pedas, dan segar.

Meski namanya cukup menarik perhatian, sajian ini sebenarnya merupakan sop dengan kuah bening kaya rempah yang menggunakan iga sapi sebagai bahan utama.

Perpaduan cabai hijau, rempah-rempah, serta potongan iga yang empuk membuat sop janda memiliki rasa yang khas dan menggugah selera.

Hidangan ini sangat cocok disantap ketika cuaca dingin atau saat ingin menikmati makanan hangat bersama keluarga.

Selain rasanya yang lezat, sop janda juga cukup mudah dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep sop janda yang gurih dan bikin nagih seperti dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan Sop Janda: 1 kg iga sapi

10 siung bawang merah

15 siung bawang putih

1 buah bawang bombai

3 cm kayu manis

3 butir cengkeh

1/2 buah pala

1 sendok teh merica

150 gram cabai rawit hijau Bahan Pelengkap: Wortel secukupnya

Kentang secukupnya

Daun bawang

Seledri

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Kaldu sapi bubuk sesuai selera Cara Membuat Sop Janda: Cuci iga sapi hingga bersih, lalu masukkan ke dalam panci presto bersama air. Masak selama kurang lebih 45 menit hingga daging menjadi empuk. Setelah matang, angkat iga sapi dan sisihkan. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai menggunakan chopper hingga teksturnya agak lembut. Chopper cabai rawit hijau sebentar agar teksturnya tidak terlalu halus, lalu sisihkan. Potong wortel dan kentang sesuai selera. Iris daun bawang serta seledri untuk bahan pelengkap. Tumis bumbu bawang yang sudah dihaluskan hingga harum dan matang, kemudian sisihkan. Didihkan air dalam panci, lalu masukkan iga sapi yang sudah direbus sebelumnya. Tambahkan bumbu tumis ke dalam kuah, kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan wortel, kentang, kayu manis, pala, cengkeh, cabai rawit hijau yang sudah dicincang kasar, serta cabai rawit utuh. Tambahkan garam, penyedap rasa, merica bubuk, dan kaldu sapi. Aduk kembali hingga semua bumbu merata. Masak hingga seluruh bahan matang dan rasa kuah menyatu. Setelah matang, masukkan daun bawang serta seledri, kemudian matikan api. Sajikan sop janda dalam mangkuk selagi hangat. Sop janda siap dinikmati dengan kuah gurih, aroma rempah yang kuat, serta rasa pedas yang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.