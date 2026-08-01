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Aulia Ramadhani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.15 WIB

Resep Chiken Nugget Ala Chef Devina Hermawan, Buat Anak Lahap Makan!

Chicken Nugget / YouTube @Devina_Hermawan - Image

Chicken Nugget / YouTube @Devina_Hermawan

JawaPos.com – Chef ternama Devina Hermawan membagikan resep chiken nugget yang menarik dan mudah disajikan untuk orang tersayang

Tentunya bahan-bahan yang digunakan mudah dicari dan harganya pun terjangkau, membuat anak-anak jadi lahap

Jika penasaran bagaimana membuatnya yuk simak resep yang dibagikan di YouTube @Devina Hermawan ini

Bahan minyak bawang

1. 3 sdm minyak

2. 4 siung bawang merah, iris

Bahan adonan nugget:

1. 300 gr paha ayam filet, potong

2. 150 gr dada ayam filet, potong

3. 2 lembar / 40 gr roti tawar

Editor: Hanny Suwindari
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