Resep Tortilla Egg Sandwich Ala Chef Devina Hermawan, Cocok Jadi Menu Sarapan

JawaPos.com – Tortilla egg sandwich ala chef Devina Hermawan bisa dijadikan andalan sarapan untuk bekal anak atau untuk sajian keluarga dirumah loh.

Setiap ibu yang sudah memiliki anak, tentunya bingung bagaimana untuk membuat sarapan dengan cepat namun nikmat.

Jika ingin memasaknya juga dengan bahan yang sederhana, yuk intip resep Tortilla egg sandwich buatan chef Devina Hermawan.

Resep Tortilla Egg Sandwich (untuk 1 porsi)

Bahan:

1. 1 lembar kulit tortilla

2. 2 butir telur

3. ½ buah wortel

4. 1 lembar kol