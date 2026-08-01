Resep Bola Ayam Jepang Ala Chef Devina Hermawan, Jadi Menu Makan Malam Keluarga yang Bikin Nagih@

JawaPos.com - Kebanyakan orang Indonesia menyukai makanan sederhana namun nikmat, dimana kali ini chef Devina Hermawan membagikan resep bola ayam Jepang atau Chicken Tsukune

Olahan ayam ini sangat mudah dibuat dan menjadi andalan ibu-ibu ketika merasa bingung ingin menyajikan makanan apa untuk keluarganya.

Melalui akun YouTube nya @Devina Hermawan, ia membagikan resep bola ayam Jepang mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana.

Resep:

1. 300 gr paha ayam giling

2. 1 cm jahe

3. 2 siung bawang putih

4. ½ butir telur, kocok

5. 50 gr wortel