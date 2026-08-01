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Aulia Ramadhani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.29 WIB

Resep Bola Ayam Jepang Ala Chef Devina Hermawan, Jadi Menu Makan Malam Keluarga yang Bikin Nagih@

Chicken tsukune, bola-bola ayam Jepang (YouTube Devina Hermawan) - Image

Chicken tsukune, bola-bola ayam Jepang (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Kebanyakan orang Indonesia menyukai makanan sederhana namun nikmat, dimana kali ini chef  Devina Hermawan membagikan resep bola ayam Jepang atau Chicken Tsukune

Olahan ayam ini sangat mudah dibuat dan menjadi andalan ibu-ibu ketika merasa  bingung ingin menyajikan makanan apa untuk keluarganya.

Melalui akun YouTube nya @Devina Hermawan, ia membagikan resep bola ayam Jepang mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana.

Resep:

1. 300 gr paha ayam giling

2. 1 cm jahe

3. 2 siung bawang putih

4. ½ butir telur, kocok

5. 50 gr wortel

6. ¼ buah bawang bombai

Editor: Hanny Suwindari
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