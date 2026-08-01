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Aulia Ramadhani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.31 WIB

Resep Chili Oil Ala Chef Devina Hermawan, Pedas yang Disukai Banyak Orang

Resep Chili Oil. (Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan) - Image

Resep Chili Oil. (Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan)

Jawapos.com - Kebanyakan orang Indonesia menyukai makanan dengan rasa pedas, dimana kali ini chef Devina Hermawan membagikan resep chili oil.

Chili oil biasanya digunakan untuk pelengkap berbagai camilan seperti dimsum ayam maupun gorengan lainnya.

Melalui akun YouTube nya @Devina Hermawan, ia membagikan resep Chili Oil mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana.

Resep Chili Oil:

1. 250 gr minyak goreng

2. 60 gr cabai kering

3. 25 gr bawang putih

4. 25 gr bawang merah

5. 25 gr ebi

6. 1 sdt garam

Editor: Hanny Suwindari
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