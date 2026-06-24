Resep Soun Kuah Seblak, Hangat, Pedas, dan Bikin Nagih

Cocok dinikmati saat cuaca dingin, ketika sedang ingin makanan berkuah, atau sebagai menu praktis yang mengenyangkan.



Jika biasanya seblak menggunakan kerupuk sebagai bahan utama, kali ini soun menjadi bintang utamanya. Teksturnya yang lembut mampu menyerap kuah berbumbu dengan baik sehingga setiap suapan terasa semakin nikmat. Ditambah bakso, telur, dan pakcoy, menu ini menjadi lebih lengkap karena mengandung karbohidrat, protein, dan sayuran dalam satu mangkuk.

Selain itu, proses memasaknya cukup mudah dan hanya membutuhkan waktu singkat sehingga cocok untuk menu makan siang atau makan malam sehari-hari.6 siung bawang merah3 siung bawang putih5 buah cabai keriting½ sdt kunyit bubuk2 cm kencur5 sdm air1 bungkus soun5 buah bakso, iris sesuai selera2 butir telur300 ml air2 bonggol pakcoy½ sdt garam½ sdt MSG¼ sdt merica bubuk½ sdt gula pasir1 batang daun bawang, iris1. Haluskan BumbuMasukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kunyit bubuk, kencur, dan air ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu yang lembut.2. Tumis BumbuPanaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Pastikan bumbu benar-benar matang agar aroma kencur dan rempah lebih keluar.3. Masukkan Telur dan BaksoMasukkan telur ke dalam tumisan bumbu, lalu orak-arik hingga setengah matang. Tambahkan irisan bakso dan aduk rata.4. Tuang AirMasukkan air dan masak hingga mendidih.5. Tambahkan Soun dan SayuranMasukkan soun yang sudah direndam sebelumnya serta pakcoy. Masak sekitar 1 menit hingga soun mulai lunak dan sayuran matang.6. BumbuiTambahkan garam, gula, merica, dan MSG. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.7. PenyelesaianMasukkan irisan daun bawang, aduk sebentar lalu koreksi rasa.8. SajikanSoun Kuah Seblak siap disajikan selagi hangat.Gunakan kencur segar agar aroma khas seblak lebih kuat. Jika menyukai rasa pedas yang lebih intens, tambahkan cabai rawit sesuai selera saat menghaluskan bumbu. Rendam soun terlebih dahulu dalam air hangat agar lebih cepat matang dan tidak menyerap terlalu banyak kuah saat dimasak.Soun Kuah Seblak cocok dinikmati bersama kerupuk, ceker ayam, siomay, dumpling, atau aneka topping seblak lainnya. Untuk minuman pendamping, es teh tawar atau teh hangat menjadi pilihan yang pas karena dapat menyeimbangkan rasa pedas dari kuah seblak.Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara memasak yang sederhana, Soun Kuah Seblak bisa menjadi pilihan menu rumahan yang hemat namun tetap memuaskan. Perpaduan kuah seblak yang gurih pedas, soun yang lembut, bakso yang kenyal, dan sayuran segar menjadikan hidangan ini cocok untuk dinikmati kapan saja.