Resep Soun Kuah Seblak, Hangat, Pedas, dan Bikin Nagih

JawaPos.com
Potret soun kuah seblak dengan kuah yang gurih dan pedas. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
- Bagi pencinta seblak, kreasi Soun Kuah Seblak ala @martinpraja ini wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Kuah seblak yang gurih dan kaya rempah dipadukan dengan tekstur soun yang lembut, bakso daging yang kenyal, serta telur yang menambah cita rasa membuat hidangan ini terasa sederhana tetapi sangat memuaskan.
Yang membuat menu ini spesial adalah penggunaan kencur sebagai bumbu utama seblak. Aroma khasnya memberikan sensasi gurih pedas yang begitu menggugah selera.
Cocok dinikmati saat cuaca dingin, ketika sedang ingin makanan berkuah, atau sebagai menu praktis yang mengenyangkan.
Jika biasanya seblak menggunakan kerupuk sebagai bahan utama, kali ini soun menjadi bintang utamanya. Teksturnya yang lembut mampu menyerap kuah berbumbu dengan baik sehingga setiap suapan terasa semakin nikmat. Ditambah bakso, telur, dan pakcoy, menu ini menjadi lebih lengkap karena mengandung karbohidrat, protein, dan sayuran dalam satu mangkuk.
Baca Juga: Resep Chicken Cheese Ball, Camilan Ayam Keju yang Renyah dan Lumer
Selain itu, proses memasaknya cukup mudah dan hanya membutuhkan waktu singkat sehingga cocok untuk menu makan siang atau makan malam sehari-hari.Bahan-Bahan
Bahan Halus
6 siung bawang merah
3 siung bawang putih
5 buah cabai keriting
½ sdt kunyit bubuk
2 cm kencur
5 sdm airBahan Utama
1 bungkus soun
5 buah bakso, iris sesuai selera
2 butir telur
300 ml air
2 bonggol pakcoy
½ sdt garam
½ sdt MSG
¼ sdt merica bubuk
½ sdt gula pasir
1 batang daun bawang, irisCara Membuat Soun Kuah Seblak
1. Haluskan Bumbu
Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kunyit bubuk, kencur, dan air ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu yang lembut.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Pastikan bumbu benar-benar matang agar aroma kencur dan rempah lebih keluar.
3. Masukkan Telur dan Bakso
Masukkan telur ke dalam tumisan bumbu, lalu orak-arik hingga setengah matang. Tambahkan irisan bakso dan aduk rata.
4. Tuang Air
Masukkan air dan masak hingga mendidih.
5. Tambahkan Soun dan Sayuran
Masukkan soun yang sudah direndam sebelumnya serta pakcoy. Masak sekitar 1 menit hingga soun mulai lunak dan sayuran matang.
6. Bumbui
Tambahkan garam, gula, merica, dan MSG. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
7. Penyelesaian
Masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar lalu koreksi rasa.
8. Sajikan
Soun Kuah Seblak siap disajikan selagi hangat.
Gunakan kencur segar agar aroma khas seblak lebih kuat. Jika menyukai rasa pedas yang lebih intens, tambahkan cabai rawit sesuai selera saat menghaluskan bumbu. Rendam soun terlebih dahulu dalam air hangat agar lebih cepat matang dan tidak menyerap terlalu banyak kuah saat dimasak.
Soun Kuah Seblak cocok dinikmati bersama kerupuk, ceker ayam, siomay, dumpling, atau aneka topping seblak lainnya. Untuk minuman pendamping, es teh tawar atau teh hangat menjadi pilihan yang pas karena dapat menyeimbangkan rasa pedas dari kuah seblak.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara memasak yang sederhana, Soun Kuah Seblak bisa menjadi pilihan menu rumahan yang hemat namun tetap memuaskan. Perpaduan kuah seblak yang gurih pedas, soun yang lembut, bakso yang kenyal, dan sayuran segar menjadikan hidangan ini cocok untuk dinikmati kapan saja.