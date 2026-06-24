Resep Tahu Saus Tiram, Lauk Simpel yang Gurih dan Bikin Nambah Nasi

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2 kotak tahu cina
1 butir telur ayam
Tepung terigu secukupnyaBahan Saus
2 siung bawang putih, cincang halus
1 batang daun bawang, iris
1 buah cabai rawit merah, iris
2 sdm saus tiram
1½ sdm kecap asin
1 sdt minyak wijen
1½ sdt gula pasir
150 ml air
2 sdt tepung maizena
½ sdt lada putih bubuk
Penyedap secukupnyaCara Membuat Tahu Saus Tiram
1. Siapkan Tahu
Potong tahu cina menjadi beberapa bagian sesuai selera. Kocok lepas telur dalam sebuah wadah.
2. Balur dan Goreng
Celupkan tahu ke dalam telur, lalu balurkan dengan tepung terigu tipis-tipis. Goreng hingga bagian luar berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan.
3. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum. Masukkan cabai rawit dan sebagian daun bawang, aduk hingga layu.
4. Buat Saus
Masukkan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, gula, lada putih, penyedap, dan air. Aduk hingga mendidih.
5. Tambahkan Larutan Maizena
Larutkan tepung maizena dengan sedikit air, lalu tuang ke dalam saus. Masak sambil diaduk hingga kuah mengental.
6. Masukkan Tahu
Masukkan tahu goreng ke dalam saus. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan tahu terlapisi saus dengan merata.
7. Penyelesaian
Tambahkan sisa daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.
8. Sajikan
Tahu Saus Tiram siap disajikan bersama nasi hangat.
Gunakan tahu cina yang masih segar dan tiriskan terlebih dahulu sebelum digoreng agar tidak terlalu berair. Saat mengaduk tahu dalam saus, lakukan secara perlahan supaya bentuknya tetap utuh. Jika ingin tekstur lebih renyah, tahu bisa digoreng hingga sedikit lebih kering sebelum dicampurkan ke dalam saus.
Tahu Saus Tiram paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Untuk menu yang lebih lengkap, tambahkan tumis sayuran seperti buncis, brokoli, atau sawi hijau. Kerupuk dan sambal juga bisa menjadi pelengkap yang membuat hidangan semakin menggugah selera.
Meski hanya berbahan dasar tahu, hidangan ini mampu menghadirkan rasa yang kaya dan memuaskan. Saus tiram yang gurih berpadu dengan tahu yang lembut membuat menu sederhana ini cocok menjadi andalan saat ingin memasak cepat tanpa mengorbankan rasa.