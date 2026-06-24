Resep Tahu Saus Tiram, Lauk Simpel yang Gurih dan Bikin Nambah Nasi

Potret tahu saus tiram yang gurih, praktis, dan mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10)

JawaPos.com - Jika stok lauk di rumah menipis tetapi tetap ingin menyajikan hidangan yang lezat dan mengenyangkan, Tahu Saus Tiram ala @gio.mci10 bisa menjadi pilihan yang tepat. Berbahan dasar tahu cina yang lembut, resep ini dipadukan dengan saus tiram gurih yang meresap sempurna sehingga menghasilkan lauk sederhana dengan cita rasa ala restoran.



Selain mudah dibuat, menu ini juga ramah di kantong karena hanya menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Cocok untuk makan siang, makan malam, maupun bekal karena rasanya tetap nikmat meski sudah dingin.



Tahu dikenal sebagai bahan makanan yang kaya protein nabati dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Pada resep ini, tahu terlebih dahulu dibalut telur dan tepung sehingga bagian luarnya sedikit renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut. Setelah itu, tahu dimasak bersama saus tiram yang gurih manis sehingga rasanya semakin kaya dan menggugah selera.



Perpaduan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan daun bawang membuat aroma masakan semakin harum dan menggoda.