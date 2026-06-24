Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 25 Juni 2026 | 06.04 WIB

Resep Ikan Bakar Rumahan, Praktis dengan Bumbu Kecap Jeruk Limau

Potret ikan bakar rumahan dengan fillet dory dan saus kecap jeruk limau. (Sumber: instagram.com/@leyosatria_) - Image

Potret ikan bakar rumahan dengan fillet dory dan saus kecap jeruk limau. (Sumber: instagram.com/@leyosatria_)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Soun Kuah Seblak, Hangat, Pedas, dan Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Soun Kuah Seblak, Hangat, Pedas, dan Bikin Nagih

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.52 WIB

Resep Chicken Cheese Ball, Camilan Ayam Keju yang Renyah dan Lumer - Image
Kuliner

Resep Chicken Cheese Ball, Camilan Ayam Keju yang Renyah dan Lumer

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.34 WIB

Resep Tahu Saus Tiram, Lauk Simpel yang Gurih dan Bikin Nambah Nasi - Image
Kuliner

Resep Tahu Saus Tiram, Lauk Simpel yang Gurih dan Bikin Nambah Nasi

Kamis, 25 Juni 2026 | 05.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore