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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 25 Juni 2026 | 06.34 WIB

Resep Chicken Cheese Ball, Camilan Ayam Keju yang Renyah dan Lumer

Potret chicken cheese ball dengan ayam gurih dan isian keju lumer. (Sumber: instagram.com/@heypiwa£


JawaPos.com - Jika bosan dengan nugget atau bakso ayam biasa, Chicken Cheese Ball bisa menjadi alternatif camilan yang wajib dicoba. Resep dari @heypiwa ini menggunakan paha ayam yang dihaluskan dan dibumbui hingga gurih, kemudian dibentuk bulat dengan isian keju yang lumer saat digigit.

 
Setelah dibalut tepung panir dan digoreng hingga keemasan, hasilnya renyah di luar namun tetap lembut dan juicy di dalam. Camilan ini cocok untuk bekal anak, teman nonton, ide jualan, atau stok frozen food di rumah.

Paha ayam memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding dada ayam sehingga menghasilkan tekstur yang lebih juicy setelah dimasak.
 
Dipadukan dengan bumbu sederhana dan lapisan tepung panir yang renyah, camilan ini memiliki rasa gurih yang disukai hampir semua orang. Tambahan keju di bagian tengah membuat setiap gigitan terasa lebih creamy dan menggugah selera.
 
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Bahan-Bahan
Bahan Adonan Ayam
250 gram paha ayam
1 butir putih telur
3 siung bawang putih cincang, tumis hingga harum
½ sdt garam
½ sdt gula pasir
1 sdt kaldu bubuk
¼ sdt lada bubuk
½ sdm saus tiram
3 sdm tepung tapioka

Bahan Pelapis
Tepung panir secukupnya

Bahan Isian (Opsional)
Keju mozzarella atau keju cheddar potong dadu secukupnya

Cara Membuat Chicken Cheese Ball
1. Haluskan Ayam
Masukkan paha ayam ke dalam chopper atau food processor, lalu haluskan.
2. Campur Bumbu
Tambahkan putih telur, bawang putih tumis, garam, gula, kaldu bubuk, lada, saus tiram, dan tepung tapioka. Proses kembali hingga adonan tercampur rata dan teksturnya lengket.
3. Bentuk Bola
Ambil sedikit adonan, pipihkan di telapak tangan, lalu beri potongan keju di bagian tengah. Tutup kembali dan bentuk menjadi bulatan.
4. Balur Tepung Panir
Gulingkan setiap bola ayam ke dalam tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
5. Simpan atau Goreng
Chicken Cheese Ball bisa langsung digoreng atau disimpan terlebih dahulu di freezer sebagai stok frozen food.
6. Goreng Hingga Matang
Panaskan minyak dengan api sedang, lalu goreng hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata. Angkat dan tiriskan.
7. Sajikan
Nikmati selagi hangat agar keju di dalamnya tetap lumer.

Gunakan paha ayam dingin agar adonan lebih mudah dibentuk. Pastikan keju tertutup rapat oleh adonan supaya tidak bocor saat digoreng.
 
Jika adonan terasa terlalu lembek, tambahkan sedikit tepung tapioka. Untuk hasil lebih renyah, simpan terlebih dahulu di freezer selama 20-30 menit sebelum digoreng.

Chicken Cheese Ball cocok disajikan bersama saus sambal, saus tomat, mayones, honey mustard, atau saus keju. Sebagai menu yang lebih mengenyangkan, sajikan bersama kentang goreng, salad sayur, atau nasi hangat. Minuman seperti es teh, jus buah, atau susu dingin juga cocok menjadi pelengkap camilan ini.

Selain lezat disantap langsung, Chicken Cheese Ball juga praktis dijadikan stok makanan di freezer. Saat ingin menikmati camilan gurih dan mengenyangkan, cukup goreng beberapa menit hingga matang.
 
Dengan tekstur renyah di luar, daging ayam yang juicy, dan keju yang lumer, camilan ini dijamin menjadi favorit seluruh anggota keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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