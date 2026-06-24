Resep Tempe Goreng Kari, Camilan Renyah dengan Aroma Rempah yang Menggoda

Potret tempe goreng kari yang renyah dan gurih dengan aroma rempah khas. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)



JawaPos.com - Tempe goreng memang tidak pernah gagal menjadi lauk maupun camilan favorit. Namun jika ingin menikmati tempe dengan cita rasa yang lebih istimewa, Tempe Goreng Kari ala @adekoerniawan_s bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Perpaduan tepung berbumbu, bubuk kari, dan ketumbar menghasilkan tempe goreng yang renyah dengan aroma rempah yang khas dan menggugah selera.



Yang membuat resep ini semakin menarik adalah tambahan bumbu tabur setelah digoreng. Kombinasi kari, bawang putih bubuk, paprika, dan kaldu ayam memberikan rasa gurih yang lebih kaya sehingga membuat tempe terasa seperti camilan premium yang sulit berhenti dikunyah.



Selain mudah dibuat dan menggunakan bahan yang sederhana, resep ini memberikan variasi baru untuk menikmati tempe.

Lapisan luarnya renyah dan kaya rasa, sementara bagian dalam tetap lembut. Aroma kari yang harum berpadu sempurna dengan gurihnya tempe, menjadikannya cocok sebagai lauk pendamping nasi maupun camilan saat santai.



Bahan-Bahan

Bahan Utama

1 papan tempe, potong sesuai selera

150 gram tepung bumbu serbaguna

1 sdt ketumbar bubuk

2 sdt bubuk kari

Air secukupnya

1 sdt MSG

¼ sdt garam

Minyak untuk menggoreng

Daun kari secukupnya (opsional)



Bumbu Tabur

¼ sdt bawang putih bubuk

1 sdt bubuk kari

½ sdt paprika bubuk

½ sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk



Cara Membuat Tempe Goreng Kari

1. Siapkan Adonan Tepung

Dalam wadah, campurkan tepung bumbu serbaguna, ketumbar bubuk, bubuk kari, MSG, dan garam. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan yang cukup kental.

2. Balur Tempe

Masukkan potongan tempe ke dalam adonan tepung hingga seluruh permukaannya terlapisi rata.

3. Goreng Hingga Renyah

Panaskan minyak dengan api sedang. Jika menggunakan daun kari, goreng terlebih dahulu hingga harum lalu sisihkan. Goreng tempe hingga berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah.

4. Buat Bumbu Tabur

Campurkan bawang putih bubuk, bubuk kari, paprika bubuk, garam, dan kaldu ayam bubuk dalam satu wadah.

5. Taburi Bumbu

Saat tempe masih panas, taburkan campuran bumbu secara merata. Tambahkan daun kari goreng jika digunakan.

6. Sajikan

Tempe goreng kari siap dinikmati selagi hangat.



Gunakan air dingin saat membuat adonan tepung untuk membantu menghasilkan tekstur yang lebih renyah.

Jangan terlalu sering membolak-balik tempe saat menggoreng agar lapisan tepung tidak mudah lepas. Jika menyukai rasa kari yang lebih kuat, tambahkan sedikit bubuk kari pada bumbu tabur sebelum disajikan.



Tempe Goreng Kari cocok disantap sebagai camilan bersama cabai rawit atau saus sambal. Sebagai lauk, tempe ini sangat pas disajikan dengan nasi hangat, telur dadar, tumis sayuran, atau ayam goreng. Minuman seperti teh hangat, es teh manis, atau kopi hitam juga dapat menjadi pendamping yang nikmat saat menikmati camilan gurih ini.



Jika biasanya tempe goreng hanya dibumbui sederhana, versi kari ini menawarkan sensasi rasa yang lebih kaya dan aromatik. Dengan bahan yang mudah ditemukan serta proses memasak yang praktis, Tempe Goreng Kari bisa menjadi menu andalan untuk camilan keluarga maupun lauk sehari-hari