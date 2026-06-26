Resep Black Pepper Chicken, Ayam Lada Hitam Ala Restoran yang Mudah Dibuat

Potret black pepper chicken yang gurih, pedas, dan mudah dibuat. (instagram.com/@rikasafitrilbs)
JawaPos.com - Jika sedang mencari ide lauk yang praktis tetapi tetap terasa spesial, Black Pepper Chicken atau ayam lada hitam bisa menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini memadukan potongan dada ayam yang empuk dengan saus lada hitam yang gurih, sedikit manis, dan memiliki sensasi pedas hangat yang khas.
Resep ala @rikasafitrilbs ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Meski begitu, hasil akhirnya tidak kalah dengan menu ayam lada hitam yang biasa disajikan di restoran Chinese food.
Lada hitam memiliki aroma yang kuat dan rasa pedas yang berbeda dari cabai. Saat dipadukan dengan kecap asin, bawang putih, dan bawang bombay, tercipta saus yang kaya rasa dan sangat cocok dipadukan dengan ayam.
Selain lezat, menu ini juga relatif cepat dibuat sehingga cocok untuk makan siang, makan malam, maupun bekal kerja dan sekolah.
Bahan-Bahan
Bahan Marinasi Ayam
400 gram dada ayam fillet
½ sdt garam
1 sdt bawang putih bubuk
1 sdt kaldu bubuk
1 sdt lada bubuk
2 sdm tepung maizena
Bahan Saus Lada Hitam
Margarin secukupnya
3 siung bawang putih, cincang halus
½ buah bawang bombay, iris
3 buah cabai merah, iris serong
2 sdm kecap asin
1 sdm lada hitam bubuk
1 sdm kecap manis
1 sdm saus sambal
1 sdm saus tomat
1 sdt gula pasir
Sejumput garam
Cara Membuat Black Pepper Chicken
1. Marinasi Ayam
Potong dada ayam menjadi ukuran sekali suap.
Masukkan garam, bawang putih bubuk, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.
Diamkan selama 15-30 menit agar bumbu lebih meresap.
2. Masak Ayam
Panaskan sedikit minyak, lalu goreng atau pan-sear ayam hingga matang dan bagian luarnya sedikit kecokelatan.
Angkat dan sisihkan terlebih dahulu.
3. Tumis Bumbu
Lelehkan margarin di wajan. Tumis bawang putih hingga harum, kemudian masukkan bawang bombay dan cabai merah.
Masak hingga bawang bombay mulai layu dan aromanya keluar.
4. Buat Saus Lada Hitam
Masukkan kecap asin, lada hitam bubuk, kecap manis, saus sambal, saus tomat, gula, dan sedikit garam.
Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan mengeluarkan aroma harum.
5. Campurkan Ayam
Masukkan ayam yang sudah dimasak ke dalam saus lada hitam.
Aduk hingga semua potongan ayam terbalut saus secara merata.
Masak selama beberapa menit sampai bumbu meresap sempurna.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Gunakan dada ayam yang masih segar dan jangan memasaknya terlalu lama agar teksturnya tidak kering. Marinasi dengan maizena membantu menjaga kelembapan ayam sehingga hasil akhirnya lebih juicy. Jika menyukai aroma lada yang lebih kuat, tambahkan sedikit lada hitam kasar saat proses akhir memasak.
Black Pepper Chicken paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Sebagai pelengkap, Anda bisa menambahkan tumis brokoli, wortel, buncis, atau jagung muda agar hidangan lebih seimbang dan bernutrisi. Menu ini juga cocok dipadukan dengan kentang goreng atau mashed potato untuk variasi yang berbeda.
Dengan kombinasi ayam yang lembut dan saus lada hitam yang kaya rasa, Black Pepper Chicken menjadi salah satu menu rumahan yang mudah dibuat tetapi terasa istimewa. Cocok untuk keluarga maupun sebagai ide menu harian yang tidak membosankan.
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