Resep Pepes Ikan Daun Pisang, Harum Rempah dan Kaya Rasa

JawaPos.com - Indonesia memiliki banyak teknik memasak tradisional yang ternyata memiliki kemiripan dengan teknik memasak dari berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah pepes, metode memasak dengan membungkus bahan makanan menggunakan daun pisang sebelum dikukus atau dipanggang.

Dalam dunia kuliner Prancis terdapat teknik yang dikenal sebagai en papillote, yaitu memasak makanan di dalam bungkus kertas agar aroma dan uap tetap terperangkap selama proses memasak. Jika dibandingkan, konsepnya mirip dengan pepes. Bedanya, pepes menggunakan daun pisang yang justru memberikan aroma khas manis dan herbal yang tidak bisa ditemukan pada metode memasak lainnya.

Resep pepes ala @leyosatria_ ini memadukan bumbu rempah yang kaya dengan daun pisang yang harum, menghasilkan hidangan sederhana tetapi penuh cita rasa.

Berbeda dengan menggoreng atau membakar langsung di atas api, pepes mengandalkan uap panas yang terperangkap di dalam bungkus daun pisang. Proses ini membuat bumbu meresap lebih dalam ke bahan utama sekaligus menjaga teksturnya tetap lembut dan juicy.

Selain itu, daun pisang memberikan aroma khas yang membuat rasa masakan menjadi lebih kompleks dan menggugah selera.

Bahan-Bahan

Bumbu Halus

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

1 buah cabai merah besar

2 cm kunyit, dibakar

2 butir kemiri, disangrai

Bahan Lain

1 batang serai, memarkan

1 buah cabai rawit merah

1 buah belimbing wuluh



Topping

Tomat secukupnya

Daun kemangi secukupnya

Daun salam secukupnya

Pelengkap

Daun pisang, dicuci bersih lalu dilayukan atau dibakar sebentar agar tidak mudah sobek

Cara Membuat Pepes

1. Siapkan Bumbu

Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kunyit bakar, dan kemiri sangrai hingga lembut.

2. Lumuri Bahan Utama

Campurkan bumbu halus dengan bahan utama yang akan dipepes, misalnya ikan, ayam, tahu, atau jamur sesuai selera.

Pastikan seluruh bagian terbalut bumbu secara merata.

3. Tambahkan Rempah dan Topping

Masukkan serai, cabai rawit, dan potongan belimbing wuluh.

Tambahkan irisan tomat, daun kemangi, dan daun salam di atasnya.

4. Bungkus dengan Daun Pisang

Letakkan bahan di atas daun pisang, lalu bungkus rapat dan sematkan kedua ujungnya menggunakan lidi.

5. Kukus Hingga Matang

Kukus pepes hingga matang dan aroma rempahnya keluar, biasanya sekitar 30-45 menit tergantung jenis bahan yang digunakan.

6. Panggang untuk Aroma Lebih Kuat

Setelah dikukus, pepes bisa langsung disajikan atau dipanggang sebentar di atas teflon maupun panggangan untuk menghasilkan aroma daun pisang yang lebih harum.

Gunakan daun pisang yang sudah dilayukan terlebih dahulu agar mudah dibentuk dan tidak mudah robek saat dibungkus. Membakar kunyit sebelum dihaluskan juga membantu menghasilkan aroma rempah yang lebih dalam. Sementara itu, tambahan kemangi dan belimbing wuluh akan memberikan kesegaran alami yang membuat rasa pepes semakin istimewa.

Pepes paling nikmat disajikan bersama nasi putih hangat. Sebagai pelengkap, Anda bisa menambahkan sambal terasi, lalapan segar, atau tumis sayuran sederhana. Perpaduan rasa gurih, pedas, segar, dan aroma daun pisang membuat hidangan ini cocok untuk makan siang maupun makan malam.

Meski terlihat sederhana, pepes menunjukkan betapa kayanya teknik memasak tradisional Indonesia. Daun pisang tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus, tetapi juga menjadi sumber aroma yang memperkaya rasa makanan. Inilah yang membuat pepes tetap menjadi salah satu hidangan favorit lintas generasi hingga saat ini.