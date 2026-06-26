Resep Crispy Potato, Camilan Kentang Renyah yang Simpel dan Nagih

JawaPos.com - Kalau sedang mencari camilan praktis dengan bahan yang sangat sederhana, Crispy Potato bisa menjadi pilihan yang tepat. Hanya bermodal kentang dan adonan tepung, Anda sudah bisa membuat camilan renyah yang cocok dinikmati kapan saja.

Resep ala @pratiwirmdhny ini menggunakan irisan kentang yang dibalut adonan tepung lalu digoreng hingga garing. Hasilnya mirip perpaduan antara kentang goreng dan keripik kentang, dengan tekstur renyah di luar namun tetap lembut di bagian dalam.

Selain mudah dibuat, camilan ini juga menggunakan bahan-bahan yang hampir selalu tersedia di dapur. Proses pembuatannya tidak rumit sehingga cocok untuk pemula maupun sebagai ide camilan saat ingin membuat sesuatu yang cepat.

Crispy Potato juga bisa dikreasikan dengan berbagai bumbu tabur, mulai dari balado, barbeque, keju, hingga pedas manis sesuai selera.

Bahan-Bahan

2 buah kentang, iris tipis atau sesuai selera

Tepung serbaguna secukupnya

Tepung terigu secukupnya

Air secukupnya

Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat Crispy Potato

1. Siapkan Kentang

Kupas kentang lalu iris tipis-tipis. Cuci hingga bersih untuk mengurangi kandungan pati berlebih.

Tiriskan sebelum digunakan.

2. Buat Adonan Pelapis

Campurkan tepung serbaguna dan tepung terigu dalam wadah.

Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan yang cukup encer untuk melapisi kentang.

3. Balur Kentang

Masukkan irisan kentang ke dalam adonan tepung hingga seluruh permukaannya terlapisi rata.

4. Goreng Hingga Renyah

Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak.

Masukkan kentang satu per satu agar tidak saling menempel, lalu goreng dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.

Angkat dan tiriskan.

5. Sajikan

Crispy Potato siap dinikmati selagi hangat.

Rendam irisan kentang dalam air selama 10-15 menit sebelum digunakan untuk membantu mengurangi pati yang berlebihan. Setelah itu, keringkan terlebih dahulu sebelum dicelupkan ke adonan tepung. Menggoreng dengan minyak yang benar-benar panas juga membantu menghasilkan tekstur yang lebih renyah dan tidak menyerap terlalu banyak minyak.

Crispy Potato sangat cocok disajikan dengan saus sambal, saus keju, mayones, atau saus barbeque. Untuk variasi rasa, taburkan bubuk balado, keju, rumput laut, atau bumbu jagung bakar setelah kentang matang.

Sebagai teman bersantai, camilan ini juga cocok dinikmati bersama teh hangat, kopi, atau minuman dingin favorit.

Meski hanya menggunakan beberapa bahan dasar, Crispy Potato tetap mampu menghadirkan rasa gurih dan tekstur renyah yang membuat siapa saja sulit berhenti mengunyah. Cocok dijadikan camilan keluarga, teman menonton, hingga ide jualan dengan modal yang relatif terjangkau.