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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 25 Juni 2026 | 05.20 WIB

Resep Tahu Jeletot Ayam Bakso, Pedas Gurih dan Bikin Ketagihan

Potret tahu jeletot ayam bakso yang pedas, gurih, dan renyah. (Sumber: instagram.com/@alunrahma) - Image

Potret tahu jeletot ayam bakso yang pedas, gurih, dan renyah. (Sumber: instagram.com/@alunrahma)

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Bahan-Bahan
Bumbu Halus
4 siung bawang putih
7 siung bawang merah
10 buah cabai rawit merah
2 butir kemiri
2 buah cabai merah besar
5 buah cabai keriting merah

Bahan Isian
10 buah tahu pong
150 gram ayam suwir
10 buah bakso, potong kecil
2 lembar daun salam
3 lembar daun jeruk
¾ sdt garam
1 sdt gula pasir
½ sdt kaldu bubuk
50 ml air
1 batang daun bawang, iris

Bahan Pelapis
Tepung bumbu serbaguna secukupnya
Air secukupnya

Cara Membuat Tahu Jeletot Ayam Bakso
1. Siapkan Tahu
Belah salah satu sisi tahu pong dan keluarkan sedikit bagian dalamnya untuk memberi ruang pada isian.
2. Tumis Bumbu
Haluskan semua bahan bumbu, lalu tumis hingga harum dan matang. Masukkan daun salam dan daun jeruk agar aromanya semakin sedap.
3. Masak Isian
Tambahkan ayam suwir dan potongan bakso ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga tercampur rata.
Masukkan garam, gula, kaldu bubuk, dan air. Masak hingga bumbu meresap dan air menyusut.
4. Tambahkan Daun Bawang
Masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat dan dinginkan.
5. Isi Tahu
Masukkan tumisan ayam dan bakso ke dalam tahu pong hingga penuh.
6. Balur Tepung
Campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air hingga menjadi adonan pelapis yang tidak terlalu encer.
Celupkan tahu isi ke dalam adonan tepung hingga seluruh permukaannya terlapisi.
7. Goreng
Panaskan minyak yang cukup banyak, lalu goreng tahu hingga berwarna kuning keemasan dan renyah.
8. Sajikan
Angkat, tiriskan, dan sajikan selagi hangat.

Gunakan minyak yang benar-benar panas saat mulai menggoreng agar lapisan tepung langsung mengunci kelembapan isian. Jangan terlalu sering membolak-balik tahu selama proses menggoreng supaya lapisan tepung tidak mudah lepas. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit bisa ditambah sesuai selera.

Tahu jeletot paling nikmat disantap bersama cabai rawit segar, sambal kecap, atau saus cabai. Sebagai pendamping, teh hangat, es teh manis, atau kopi hitam juga cocok untuk menyeimbangkan sensasi pedas dari isiannya.

Dengan tekstur renyah di luar dan isian pedas gurih di dalam, Tahu Jeletot Ayam Bakso menjadi salah satu camilan yang sulit ditolak. Selain cocok untuk dinikmati sendiri, resep ini juga berpotensi menjadi ide jualan karena memiliki rasa yang disukai banyak orang.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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