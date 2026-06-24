Resep Crab Rangoon Salt Bread, Perpaduan Creamy dan Gurih yang Bikin Ketagihan

Bahan-Bahan

Bahan Utama

2-3 buah salt bread

Saus pedas manis Thailand secukupnya

Daun bawang iris untuk taburan



Bahan Crab Rangoon Filling

4 buah crab stick, cincang

½ batang daun bawang, iris tipis

200 gram cream cheese

1 sdm kecap asin

½ sdt gula pasir

¼ sdt kaldu bubuk

¼ sdt lada putih bubuk



Cara Membuat Crab Rangoon Salt Bread

1. Buat Isian Crab Rangoon

Dalam mangkuk, campurkan crab stick cincang, daun bawang, cream cheese, kecap asin, gula, kaldu bubuk, dan lada putih. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Siapkan Salt Bread

Belah salt bread menjadi dua bagian tanpa memutus seluruh bagian roti.

3. Isi Roti

Masukkan crab rangoon filling secukupnya ke dalam setiap salt bread.

4. Panggang

Panggang menggunakan oven atau air fryer pada suhu 180°C selama 4-5 menit hingga bagian luar roti sedikit renyah dan isian terasa hangat.

5. Tambahkan Topping

Keluarkan roti dari oven, lalu siram dengan saus pedas manis Thailand sesuai selera.

6. Sajikan

Taburi dengan irisan daun bawang dan sajikan selagi hangat.



Gunakan cream cheese suhu ruang agar lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya. Jangan memanggang terlalu lama karena salt bread bisa menjadi terlalu kering. Jika suka rasa seafood yang lebih kuat, tambahkan sedikit udang cincang ke dalam isian. Untuk sensasi pedas yang lebih intens, tambahkan sedikit chili flakes sebelum disajikan.



Crab Rangoon Salt Bread cocok dinikmati bersama kopi susu, latte, teh hangat, atau es lemon tea. Sebagai menu brunch, roti ini juga dapat dipadukan dengan salad segar atau sup krim jamur untuk sajian yang lebih lengkap dan mengenyangkan.



Dengan bahan yang sederhana dan waktu pembuatan yang singkat, Crab Rangoon Salt Bread menjadi pilihan tepat saat ingin menikmati camilan ala kafe tanpa perlu keluar rumah. Tekstur salt bread yang lembut dipadukan dengan isian cream cheese dan crab stick yang creamy menghasilkan kombinasi rasa yang unik dan memanjakan lidah.