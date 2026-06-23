Kuliner Malam Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Banyak Orang Tahu, Rela Blusukan ke Dalam Gang Demi Nasi Bali Pengampon

JawaPos.Com - Menjelajah kuliner Surabaya terasa kurang lengkap tanpa mencicipi hidangan yang hanya bisa dinikmati di malam hari.

Banyak kuliner legendaris baru mulai berjualan setelah pukul 22.00 WIB di Surabaya. Sambelan dan penyetan menjadi dua jenis makanan yang paling sering menemani suasana malam di kota Pahlawan.

Namun, bagi anda yang ingin berburu kuliner hidden gem, Surabaya juga memiliki sejumlah warung makan dengan cita rasa yang istimewa.

Mulai dari Nasi Bali khas Surabaya yang kaya rempah dengan perpaduan rasa pedas dan gurih. Sampai empal gepuk yang empuk dan menggugah selera.

Berikut adalah rekomendasi kuliner malam hidden gem di Surabaya mengutip informasi dari kanal YouTube @Londokampung.

Cakwe Roti Goreng THR

Jajanan pertama yang wajib anda coba adalah cakwe dan roti goreng THR. bertempat di Jl. Kusuma Bangsa. Cakwe di sini buka mulai sore hingga malam hari. Varian cakwe yang tersedia terdiri dari dua pilihan yakni cakwe original dan cakwe udang. Cakwe original dijual dengan harga Rp 4.000, sementara cakwe udang dibanderol dengan harga Rp 8.000 per buah. Cakwe di sini memiliki rasa yang unik karena tidak dominan asin, tetapi juga manis..

Nasi Empal Pengampon

Nasi empal pengampon berlokasi di dalam gang di Jl. Pengampon II No. 3. Kuliner yang satu ini mencuri hati banyak orang karena porsinya yang jumbo dan rasanya yang lezat. Satu porsi nasi empal terdiri dari nasi hangat, asem-asem, daging empal gepuk, kentang goreng, serta sambal merah yang pedas. Setiap hari tempat makan ini buka mulai pukul 17.00-21.00 WIB. Selain empal, di sini anda juga dapat memesan babat, ayam suwir, rawon, hingga bubur ayam Satu porsi nasi empal pengampon dibanderol dengan harga Rp 40.000

Angsle Ronde Tambaksari