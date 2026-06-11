5 Minuman Malam Hari yang Ampuh Bakar Lemak dan Menurunkan Berat Badan

ilustrasi orang yang minum malam hari. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Beberapa minuman yang dikonsumsi di malam hari tidak hanya dapat menghilangkan dahaga tetapi juga membantu mengontrol berat badan.

Beberapa pilihan minuman dikenal dapat mendukung metabolisme, mengurangi rasa lapar, dan mendorong proses penurunan berat badan.

Melansir eatingwell, berikut lima minuman malam hari yang ampuh bakar lemak saat Anda tidur.

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1. Kefir

Kefir adalah minuman susu fermentasi yang rasanya mirip dengan yogurt asam.

Minuman ini mengandung protein dan probiotik yang dapat menurunkan berat badan.

Satu gelas kefir mengandung 9 g protein. Kefir memberikan rasa kenyang dan bantu menekan keinginan makan di malam hari.

Mengonsumsi protein sebelum tidur juga membantu menstabilkan kadar gula darah sepanjang malam, mengalihkan tubuh ke mode pembakaran lemak selama puasa.