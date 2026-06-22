Orang yang Mandi di Malam Hari Memiliki Cara Berpikir yang Berbeda dalam 10 Hal Ini Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com - Banyak orang menganggap mandi di pagi hari sebagai rutinitas yang paling ideal untuk memulai aktivitas. Namun, tidak sedikit pula yang lebih memilih mandi pada malam hari sebelum tidur. Pilihan sederhana ini ternyata sering berkaitan dengan kebiasaan, ritme biologis, serta cara seseorang memandang kenyamanan dan produktivitas.

Dalam psikologi, tidak ada aturan mutlak bahwa orang yang mandi di malam hari lebih baik atau lebih buruk dibandingkan mereka yang mandi di pagi hari. Akan tetapi, beberapa penelitian mengenai kepribadian, pola tidur, dan kebiasaan sehari-hari menunjukkan bahwa preferensi tersebut dapat mencerminkan kecenderungan cara berpikir tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), terdapat sepuluh perbedaan pola pikir yang sering ditemukan pada orang yang lebih suka mandi di malam hari dibandingkan pagi hari.

1. Mereka Lebih Mengutamakan Relaksasi daripada Dorongan Adrenalin

Orang yang mandi di malam hari umumnya melihat mandi sebagai cara untuk melepaskan stres dan menenangkan pikiran setelah menjalani berbagai aktivitas. Bagi mereka, mandi bukan sekadar rutinitas kebersihan, melainkan sebuah ritual untuk "menutup hari".

Secara psikologis, mereka cenderung menghargai ketenangan dan keseimbangan emosional. Mereka lebih memilih memulihkan energi terlebih dahulu daripada langsung mempersiapkan diri untuk aktivitas berikutnya.

2. Mereka Suka Memisahkan Kehidupan Pribadi dan Kesibukan Harian

Banyak orang yang mandi malam merasa lebih nyaman ketika semua "beban" hari itu telah dibersihkan sebelum mereka beristirahat. Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk membuat batas yang jelas antara pekerjaan, tanggung jawab, dan waktu pribadi.

Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai kebutuhan terhadap "psychological detachment", yaitu kemampuan melepaskan diri secara mental dari tekanan pekerjaan agar kesehatan mental tetap terjaga.

3. Mereka Cenderung Lebih Reflektif

Waktu malam sering kali menjadi momen yang tenang. Tidak heran jika orang yang mandi pada malam hari lebih sering menggunakan waktu tersebut untuk merenung, mengevaluasi kejadian sepanjang hari, atau memikirkan rencana esok hari.

Mereka biasanya memiliki kecenderungan berpikir lebih mendalam dan tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan.

4. Mereka Lebih Menghargai Kualitas Tidur

Mandi dengan air hangat pada malam hari dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur. Karena itu, orang yang memiliki kebiasaan ini sering kali lebih memperhatikan pentingnya istirahat yang cukup.