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Endah Primasari Utami
Rabu, 10 Juni 2026 | 17.31 WIB

9 Kebiasaan Kecil di Malam Hari yang Tanpa Sadar Membuat Anda Takut Menghadapi Hari Esok

Ilustrasi orang yang takut menghadapi hari (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang takut menghadapi hari (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Malam hari sering kali menjadi waktu bagi Anda untuk bersantai setelah lelah seharian beraktivitas.

Tapi, alih-alih bersantai, Anda justru melakukan aktivitas yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kecil sebelum tidur yang diam-diam menguras energi Anda, sehingga Anda tidak bersemangat saat bangun di pagi hari.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (10/6), mungkin salah satunya, Anda melakukan sembilan kebiasaan kecil malam hari yang tanpa sadar membuat Anda takut menghadapi hari esok berikut ini.

1. Memutar Ulang Percakapan dan Interaksi

Mungkin Anda menganggap ini sebagai usaha menyerap informasi dengan lebih baik di hari itu.

Tapi, yang terjadi justru sebaliknya, pikiran Anda terus tegang.

Anda mengurai hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan serta mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi.

Padahal, malam hari adalah saatnya otak Anda istirahat.

Psikolog Jeffrey Bernstein menyarankan, gunakanlah frasa 'pikiran ini bisa menunggu' untuk memutus siklus ini.

Biarkan otak Anda rileks secara alami tanpa melawan pikiran-pikiran cemas yang tidak dapat Anda kendalikan.

Editor: Candra Mega Sari
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