Resep Baked Egg Bread with Cheese and Ham, Sarapan Panggang yang Gurih dan Mengenyangkan

Potret baked egg bread with cheese and ham yang siap dihidangkam hanya dengan 15 menit. (Sumber: instagram.com/@courtneys_bites)



JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sarapan atau brunch yang praktis, Baked Egg Bread with Cheese and Ham bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Resep dari @courtneys_bites ini memadukan roti tawar yang direndam dalam campuran telur dan susu, kemudian dipanggang bersama ham dan keju mozzarella hingga berwarna keemasan.

Hasilnya adalah roti yang lembut di bagian dalam, sedikit renyah di luar, dengan cita rasa gurih yang cocok dinikmati kapan saja.