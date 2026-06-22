Resep Baked Egg Bread with Cheese and Ham, Sarapan Panggang yang Gurih dan Mengenyangkan

Resep dari @courtneys_bites ini memadukan roti tawar yang direndam dalam campuran telur dan susu, kemudian dipanggang bersama ham dan keju mozzarella hingga berwarna keemasan.
Hasilnya adalah roti yang lembut di bagian dalam, sedikit renyah di luar, dengan cita rasa gurih yang cocok dinikmati kapan saja.
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Selain mudah dibuat, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana yang sering tersedia di rumah. Cocok untuk menu sarapan keluarga, bekal, maupun camilan mengenyangkan.
Berbeda dari roti panggang biasa, resep ini membuat roti menyerap campuran telur dan susu sehingga teksturnya menjadi lebih lembut dan kaya rasa. Setelah dipanggang, mozzarella akan meleleh sempurna sementara ham memberikan rasa gurih yang berpadu dengan aroma parsley segar. Semua bahan dimasak dalam satu loyang sehingga lebih praktis dan minim peralatan.Bahan-Bahan
6 lembar roti tawar
4 butir telur
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
½ cup susu cair
Parsley segar cincang secukupnya
Keju mozzarella parut secukupnya
Irisan ham matang secukupnya
Cara Membuat Baked Egg Bread with Cheese and Ham
1. Siapkan Adonan Telur
Dalam sebuah mangkuk, kocok telur bersama susu hingga tercampur rata.
2. Tambahkan Bumbu
Masukkan garam, lada hitam, parsley cincang, dan sebagian keju mozzarella. Aduk hingga semua bahan tercampur merata.
3. Rendam Roti
Celupkan setiap lembar roti ke dalam campuran telur hingga kedua sisinya terlapisi, tetapi jangan terlalu lama agar roti tidak hancur.
4. Susun di Loyang
Letakkan roti di atas loyang atau baking tray yang telah disiapkan.
5. Tambahkan Topping
Susun irisan ham di atas roti, lalu taburkan kembali mozzarella secukupnya.
6. Panggang
Panggang dalam oven yang telah dipanaskan pada suhu 180°C selama sekitar 15 menit, atau hingga keju meleleh dan bagian atas roti berwarna keemasan.
7. Sajikan
Angkat dari oven dan sajikan selagi hangat agar tekstur kejunya tetap lumer.
Gunakan roti tawar yang sudah berumur satu hari agar lebih kuat menyerap campuran telur tanpa mudah hancur. Jangan merendam roti terlalu lama karena dapat membuat teksturnya terlalu lembek. Untuk hasil yang lebih gurih, gunakan kombinasi mozzarella dan cheddar parut. Jika menyukai rasa yang lebih kaya, tambahkan sedikit bubuk bawang putih atau oregano ke dalam adonan telur.
Baked Egg Bread with Cheese and Ham cocok disantap bersama salad sayuran segar, tumis jamur, atau kentang panggang untuk menu brunch yang lebih lengkap. Minuman seperti kopi hitam, cappuccino, latte, teh hangat, atau jus jeruk segar juga menjadi pendamping yang pas karena mampu menyeimbangkan rasa gurih dari keju dan ham.
Dengan bahan sederhana dan waktu memasak sekitar 15 menit, Baked Egg Bread with Cheese and Ham menjadi solusi praktis untuk menyajikan hidangan yang lezat dan mengenyangkan. Tekstur roti yang lembut, keju mozzarella yang meleleh, serta ham yang gurih menjadikan menu ini cocok untuk sarapan, bekal, maupun camilan sore bersama keluarga.