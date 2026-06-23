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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.25 WIB

Resep Tahu Aci Khas Tegal yang Enak dan Cocok untuk Jadi Camilan Nobar Piala Dunia

Resep Tahu Aci Khas Tegal yang Cocok untuk Jadi Camilan Nobar Piala Dunia. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Tahu Aci Khas Tegal yang Cocok untuk Jadi Camilan Nobar Piala Dunia. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Momen nobar Piala Dunia rasanya tak lengkap tanpa adanya camilan lezat. Salah satu pilihan yang bisa menemani keseruan pada saat nobar yaitu tahu aci khas Tegal.

Tahu aci khas Tegal ini memiliki tekstur yang renyah di luar namun tetap lembut di dalam, sehingga cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman saat nobar Piala Dunia.

Selain itu, camilan khas Tegal ini juga mudah dibuat dan bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan. Bagi kamu yang ingin mencoba membuat camilan tahu aci khas Tegal, kamu dapat mengikuti resep tahu aci khas Tegal yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (23/6).

Bahan-bahan untuk membuat tahu aci khas Tegal:

Bahan bumbu halus:

·       5 siung bawang putih

·       2 siung bawang merah

·       2 sdt ketumbar

Editor: Novia Tri Astuti
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