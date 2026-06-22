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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 23 Juni 2026 | 06.35 WIB

Resep Kroket Mozzarella, Renyah di Luar dengan Keju Lumer di Dalam

Potret kroket mozzarella dengan bahan sederhana kentang kukus dan keju mozzarella saja. (Sumber: instagram.com/@pratiwirmdhny) - Image

Potret kroket mozzarella dengan bahan sederhana kentang kukus dan keju mozzarella saja. (Sumber: instagram.com/@pratiwirmdhny)

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Bahan-Bahan
2 buah kentang besar, kukus lalu haluskan
½ sdt garam
½ sdt kaldu bubuk
½ sdt lada bubuk
Potongan sosis (opsional)
Susu full cream secukupnya (opsional)
Keju mozzarella secukupnya

Cara Membuat Kroket Mozzarella
1. Siapkan Adonan Kentang
Haluskan kentang kukus, lalu campurkan dengan garam, kaldu bubuk, dan lada hingga rata. Jika adonan terasa terlalu padat, tambahkan sedikit susu full cream agar teksturnya lebih lembut.
2. Bentuk Kroket
Ambil secukupnya adonan kentang, pipihkan, lalu beri potongan mozzarella di bagian tengah. Jika suka, tambahkan potongan sosis sebagai isian.
3. Tutup dan Rapikan
Tutup kembali adonan hingga seluruh isian tertutup rapat, lalu bentuk bulat lonjong atau sesuai selera.
4. Goreng
Goreng kroket dalam minyak panas dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan renyah. Angkat lalu tiriskan.
5. Sajikan
Nikmati kroket selagi hangat agar mozzarella tetap lumer saat disantap.

Pastikan kentang tidak terlalu basah agar adonan mudah dibentuk. Tutup bagian isian dengan rapat sehingga mozzarella tidak keluar saat digoreng. Gunakan minyak yang sudah benar-benar panas dan goreng dengan api sedang agar kroket matang merata dan tidak mudah menyerap minyak. Jika ingin hasil lebih rapi, simpan kroket di dalam kulkas selama sekitar 20-30 menit sebelum digoreng.

Kroket mozzarella cocok disajikan bersama saus sambal, saus tomat, mayones, atau saus keju. Untuk menu yang lebih mengenyangkan, sajikan bersama salad sayur, kentang goreng, atau sup krim. Minuman seperti es teh, susu dingin, atau kopi juga menjadi pendamping yang pas untuk menikmati camilan ini.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses pembuatan yang praktis, Kroket Mozzarella bisa menjadi camilan favorit untuk segala suasana. Perpaduan kentang lembut, keju mozzarella yang lumer, dan bagian luar yang renyah membuat camilan ini cocok dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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