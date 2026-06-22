Resep Martabak Telur Isi Daging, Renyah di Luar dan Gurih di Dalam

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Bahan Isian
200 gram daging cincang
½ buah bawang bombay, cincang
2 siung bawang putih, cincang
1 sdm bumbu kari
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Lada bubuk secukupnyaCampuran Martabak
2 butir telur
Daging yang telah dimasak
Daun bawang iris secukupnya
Kaldu bubuk secukupnyaPelengkap
Kulit lumpia secukupnya
Minyak untuk menggorengCara Membuat Martabak Telur Isi Daging
1. Masak Isian Daging
Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging cincang, lalu masak hingga berubah warna.
2. Bumbui
Tambahkan bumbu kari, garam, gula, penyedap, dan lada. Aduk hingga bumbu meresap dan daging matang sempurna. Angkat lalu dinginkan.
3. Siapkan Adonan Isian
Dalam mangkuk, kocok telur. Tambahkan daging yang telah dimasak, irisan daun bawang, dan sedikit kaldu bubuk. Aduk hingga tercampur rata.
4. Bungkus Martabak
Letakkan kulit lumpia di atas permukaan datar. Tuang secukupnya adonan isian di bagian tengah, kemudian lipat hingga membentuk persegi dan rapat agar isian tidak keluar saat digoreng.
5. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng martabak hingga kedua sisinya berwarna kuning keemasan dan renyah. Angkat lalu tiriskan.
6. Sajikan
Potong sesuai selera dan sajikan selagi hangat.
Gunakan isian yang sudah dingin sebelum dibungkus agar kulit lumpia tidak mudah lembek. Jangan mengisi terlalu banyak supaya kulit tidak robek saat dilipat. Goreng dalam minyak yang benar-benar panas dengan api sedang agar kulit cepat renyah tanpa menyerap banyak minyak. Setelah matang, tiriskan di atas rak kawat atau tisu dapur agar martabak tetap garing lebih lama.
Martabak telur isi daging paling nikmat disantap bersama acar timun dan bawang, cabai rawit hijau, atau saus sambal. Jika disajikan sebagai lauk, tambahkan nasi putih hangat dan kuah kari atau sup bening agar makan semakin lengkap. Minuman seperti es teh manis, teh tawar hangat, atau jeruk dingin juga cocok untuk menyeimbangkan cita rasa gurih dari martabak.
Martabak telur isi daging merupakan menu yang mudah dibuat tetapi selalu berhasil memanjakan lidah. Kulit lumpia yang renyah berpadu dengan isian daging berbumbu kari dan telur yang lembut menghasilkan hidangan yang cocok dinikmati kapan saja. Baik untuk camilan sore, bekal, maupun lauk makan bersama keluarga, resep ini layak masuk daftar menu andalan di rumah.