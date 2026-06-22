Resep Martabak Telur Isi Daging, Renyah di Luar dan Gurih di Dalam

Potret martabak telur isi daging dengan kulit lumpia yang renyah. (Sumber: instagram.com/@a_little_bubu)



JawaPos.com - Martabak telur menjadi salah satu camilan sekaligus lauk favorit yang mudah ditemukan di berbagai tempat. Namun, kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana. Resep dari @a_little_bubu ini menghadirkan martabak telur isi daging yang memiliki kulit super renyah dengan isian daging berbumbu kari yang gurih, lembut, dan kaya rempah.



Menggunakan kulit lumpia membuat proses memasaknya jauh lebih praktis tanpa perlu membuat adonan kulit dari awal. Cocok disajikan sebagai camilan, lauk pendamping nasi, hingga menu berbuka puasa atau bekal.



Perpaduan daging cincang berbumbu kari, telur, dan daun bawang menghasilkan isian yang gurih dan harum. Saat dibungkus menggunakan kulit lumpia lalu digoreng hingga keemasan, martabak memiliki tekstur renyah di luar namun tetap lembut dan juicy di bagian dalam. Selain lebih hemat dibanding membeli di luar, kamu juga bisa menyesuaikan jumlah isian dan tingkat kepedasan sesuai selera.