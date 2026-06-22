Resep Air Fryer Breakfast Sandwich, Sarapan Praktis dengan Telur Lumer dan Keju Melimpah

Potret air fryer breakfast sandwich dengan roti, ham, dan keju mozzarella. (Sumber: instagram.com/@courtney_bites)



JawaPos.com - Kalau ingin menyiapkan sarapan yang mengenyangkan tanpa ribet, Air Fryer Breakfast Sandwich bisa menjadi pilihan yang tepat. Resep dari @courtneys_bites ini hanya membutuhkan roti tawar, telur, ham, dan keju mozzarella. Semua bahan disusun menjadi satu sandwich, lalu dipanggang di air fryer hingga bagian luar renyah, kejunya meleleh, dan telur matang sempurna.



Hanya dalam waktu sekitar 15 menit, kamu sudah bisa menikmati menu sarapan bergaya kafe yang cocok disantap sebelum beraktivitas.



Sandwich ini memiliki kombinasi tekstur yang menarik. Roti menjadi garing di bagian luar, sementara bagian dalam tetap lembut berkat isian ham, mozzarella, dan telur. Menggunakan air fryer juga membuat proses memasak lebih praktis karena tidak perlu membolak-balik roti di atas wajan. Resep ini sangat cocok untuk sarapan cepat, bekal kerja, maupun camilan saat lapar di sore hari.

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Bahan-Bahan

4 lembar roti tawar

2 butir telur ukuran sedang

Sejumput garam

Keju mozzarella secukupnya

Ham secukupnya



Cara Membuat Air Fryer Breakfast Sandwich

1. Susun Sandwich

Letakkan satu lembar roti di atas permukaan datar. Tambahkan mozzarella sebagai lapisan pertama, kemudian susun ham di atasnya. Tutup menggunakan selembar roti lagi hingga membentuk sandwich.

2. Buat Lubang untuk Telur

Gunakan gelas atau cetakan bulat untuk menekan bagian tengah roti hingga membentuk cekungan. Jangan sampai roti terpotong sepenuhnya, cukup buat ruang agar telur dapat dituang.

3. Tambahkan Telur

Pecahkan telur ke dalam cekungan yang telah dibuat. Taburkan sedikit garam di atas telur sesuai selera.

4. Tambahkan Keju

Taburkan kembali mozzarella di sekeliling bagian atas roti agar saat dipanggang keju meleleh dan memberikan tekstur renyah di pinggir sandwich.

5. Panggang

Masukkan sandwich ke dalam air fryer yang telah dipanaskan.

Panggang pada suhu 180°C selama sekitar 15 menit atau hingga roti berwarna keemasan, keju meleleh, dan telur matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.

6. Sajikan

Angkat sandwich dan nikmati selagi hangat saat keju masih lumer.



Gunakan roti yang cukup tebal agar tidak mudah sobek saat diberi cekungan untuk telur. Jika menyukai telur dengan kuning yang lebih matang, panggang telur terlebih dahulu selama sekitar 8-10 menit sebelum menambahkan lapisan keju di bagian atas. 4 lembar roti tawar2 butir telur ukuran sedangSejumput garamKeju mozzarella secukupnyaHam secukupnya1. Susun SandwichLetakkan satu lembar roti di atas permukaan datar. Tambahkan mozzarella sebagai lapisan pertama, kemudian susun ham di atasnya. Tutup menggunakan selembar roti lagi hingga membentuk sandwich.2. Buat Lubang untuk TelurGunakan gelas atau cetakan bulat untuk menekan bagian tengah roti hingga membentuk cekungan. Jangan sampai roti terpotong sepenuhnya, cukup buat ruang agar telur dapat dituang.3. Tambahkan TelurPecahkan telur ke dalam cekungan yang telah dibuat. Taburkan sedikit garam di atas telur sesuai selera.4. Tambahkan KejuTaburkan kembali mozzarella di sekeliling bagian atas roti agar saat dipanggang keju meleleh dan memberikan tekstur renyah di pinggir sandwich.5. PanggangMasukkan sandwich ke dalam air fryer yang telah dipanaskan.Panggang pada suhu 180°C selama sekitar 15 menit atau hingga roti berwarna keemasan, keju meleleh, dan telur matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.6. SajikanAngkat sandwich dan nikmati selagi hangat saat keju masih lumer.Gunakan roti yang cukup tebal agar tidak mudah sobek saat diberi cekungan untuk telur. Jika menyukai telur dengan kuning yang lebih matang, panggang telur terlebih dahulu selama sekitar 8-10 menit sebelum menambahkan lapisan keju di bagian atas.

Jangan mengisi sandwich terlalu penuh agar matang merata dan lebih mudah disantap. Keju mozzarella memberikan efek lumer yang maksimal, tetapi bisa dipadukan dengan cheddar untuk rasa yang lebih gurih.



Air Fryer Breakfast Sandwich sangat cocok disajikan bersama kentang goreng, hash brown, atau salad sayuran segar sebagai menu brunch yang lebih lengkap. Untuk tambahan rasa, sajikan dengan saus sambal, saus tomat, atau mustard. Minuman seperti kopi hitam, cappuccino, latte, teh hangat, atau jus jeruk segar juga menjadi pendamping yang pas untuk memulai hari.



Dengan bahan-bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat, Air Fryer Breakfast Sandwich menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin menikmati sarapan lezat tanpa repot. Perpaduan roti yang renyah, telur, ham, dan keju lumer menghasilkan hidangan yang mengenyangkan sekaligus mudah dikreasikan dengan tambahan sayuran atau protein lain sesuai selera.