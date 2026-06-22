Resep Air Fryer Breakfast Sandwich, Sarapan Praktis dengan Telur Lumer dan Keju Melimpah

JawaPos.com - Kalau ingin menyiapkan sarapan yang mengenyangkan tanpa ribet, Air Fryer Breakfast Sandwich bisa menjadi pilihan yang tepat. Resep dari @courtneys_bites ini hanya membutuhkan roti tawar, telur, ham, dan keju mozzarella. Semua bahan disusun menjadi satu sandwich, lalu dipanggang di air fryer hingga bagian luar renyah, kejunya meleleh, dan telur matang sempurna.
Hanya dalam waktu sekitar 15 menit, kamu sudah bisa menikmati menu sarapan bergaya kafe yang cocok disantap sebelum beraktivitas.
Sandwich ini memiliki kombinasi tekstur yang menarik. Roti menjadi garing di bagian luar, sementara bagian dalam tetap lembut berkat isian ham, mozzarella, dan telur. Menggunakan air fryer juga membuat proses memasak lebih praktis karena tidak perlu membolak-balik roti di atas wajan. Resep ini sangat cocok untuk sarapan cepat, bekal kerja, maupun camilan saat lapar di sore hari.
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