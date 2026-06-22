Resep Tomato Shrimp Pasta, Perpaduan Udang Juicy dan Saus Tomat Segar yang Simpel

Potret tomato shrimp pasta dengan udang juicy, tomat ceri, basil, dan parmesan. (Sumber: instagram.com/@willgoz)
Bahan-Bahan
1,5 liter air
1 sdt garam
100 gram spaghetti
Bahan Saus
½ sdm butter
75 gram udang, bersihkan
2 cubit garam
4 sdm extra virgin olive oil
1 sdt chili flakes
2 siung bawang putih, iris tipis
5 lembar daun basil
7-10 buah tomat ceri
50 ml white wine
35 gram keju parmesan, parut
½ sdt garam
2 sdt gula
Perasan ½ buah lemon
Parutan kulit lemon (lemon zest) secukupnya
Lada hitam secukupnya
Cara Membuat Tomato Shrimp Pasta
1. Rebus Pasta
Didihkan 1,5 liter air, lalu tambahkan 1 sdt garam. Masukkan spaghetti dan rebus sesuai petunjuk pada kemasan hingga mencapai tekstur al dente. Sisihkan sedikit air rebusan pasta, lalu tiriskan.
2. Masak Udang
Bumbui udang dengan dua cubit garam. Panaskan butter bersama olive oil, kemudian masukkan udang. Masak sebentar hingga berubah warna, lalu angkat agar tidak overcooked.
3. Tumis Bumbu
Masukkan bawang putih dan chili flakes ke dalam wajan yang sama. Tumis dengan api kecil hingga harum, lalu tambahkan tomat ceri dan daun basil. Masak hingga tomat mulai pecah dan mengeluarkan cairannya.
4. Tambahkan White Wine
Tuangkan white wine, lalu masak beberapa menit hingga aroma alkohol menguap dan saus sedikit menyusut.
5. Masukkan Bumbu
Tambahkan garam, gula, lada hitam, lemon zest, dan perasan lemon. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
6. Campurkan Pasta
Masukkan spaghetti yang sudah direbus ke dalam saus. Tambahkan sedikit air rebusan pasta bila diperlukan agar saus lebih menyatu. Masukkan kembali udang, lalu aduk perlahan.
7. Finishing
Taburkan keju parmesan parut, aduk hingga sedikit meleleh dan menyelimuti pasta. Sajikan selagi hangat dengan tambahan daun basil jika diinginkan.
Jangan merebus pasta terlalu lama agar teksturnya tetap kenyal saat dicampur dengan saus. Udang sebaiknya dimasak hanya hingga berubah warna karena memasaknya terlalu lama akan membuat teksturnya keras.
Simpan sedikit air rebusan pasta karena kandungan patinya membantu saus menjadi lebih menyatu dengan spaghetti. Gunakan tomat ceri yang matang agar rasa manis alaminya keluar saat dimasak. Jika tidak menggunakan white wine, kamu bisa menggantinya dengan kaldu ayam atau seafood ditambah sedikit air perasan lemon untuk tetap mendapatkan rasa segar.
Tomato Shrimp Pasta semakin nikmat disajikan bersama garlic bread yang renyah atau focaccia hangat untuk menyerap sisa saus di piring. Sebagai pelengkap, salad hijau dengan dressing lemon atau balsamic memberikan keseimbangan rasa yang segar.
Minuman seperti sparkling water, lemon tea tanpa gula, atau iced tea juga cocok menjadi pendamping karena mampu menyegarkan lidah setelah menikmati pasta yang gurih dan sedikit pedas.
Meski tampil elegan, Tomato Shrimp Pasta sebenarnya sangat mudah dibuat di rumah. Kombinasi udang, tomat segar, bawang putih, basil, dan parmesan menghasilkan hidangan yang sederhana namun kaya rasa. Resep ini cocok disajikan saat makan malam bersama keluarga, menjamu tamu, atau ketika ingin menikmati pasta ala restoran tanpa harus keluar rumah.
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