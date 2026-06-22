Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 23 Juni 2026 | 05.28 WIB

Resep Ayam Tumis Cabai Pedas, Menu Praktis agar Tidak Bosan Ayam Goreng

Potret ayam tumis cabai pedas dengan paha boneless yang juicy dan gurih. (Sumber: instagram.com/@sartikaayuas) - Image

Potret ayam tumis cabai pedas dengan paha boneless yang juicy dan gurih. (Sumber: instagram.com/@sartikaayuas)

Baca Juga: Resep Jangan Lombok Tanpa Bumbu Halus, Sayur Santan Pedas Gurih yang Bikin Nagih

Bahan-Bahan
Bahan Marinasi
4 paha ayam boneless, potong kecil
½ sdt garam
½ sdt lada putih bubuk

Bahan Tumisan
7 siung bawang merah, iris
1 siung bawang putih, cincang
7 buah cabai rawit (sesuaikan tingkat kepedasan)
Cabai merah keriting secukupnya, iris
Cabai merah besar secukupnya, iris
Garam secukupnya
Micin secukupnya (opsional)
Lada secukupnya
Gula secukupnya
Sekitar 2 sdm saus tiram
Daun bawang, iris

Cara Membuat Ayam Tumis Cabai Pedas
1. Marinasi Ayam
Campurkan potongan paha ayam dengan garam dan lada putih. Aduk hingga rata, lalu diamkan sekitar 30 menit agar bumbu meresap. Jika ingin dijadikan stok food prep, simpan ayam yang sudah dimarinasi dalam wadah tertutup di kulkas hingga siap dimasak.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang merah hingga mulai layu, lalu masukkan bawang putih dan irisan cabai. Masak sampai bumbu harum dan cabai sedikit layu.
3. Masak Ayam
Masukkan ayam yang telah dimarinasi ke dalam tumisan. Aduk hingga ayam berubah warna dan mulai matang.
4. Tambahkan Bumbu
Masukkan saus tiram, garam, lada, gula, dan micin jika digunakan. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam ayam.
5. Masukkan Daun Bawang
Setelah ayam matang dan bumbu mulai mengental, tambahkan irisan daun bawang. Aduk sebentar hingga layu, lalu angkat.
6. Sajikan
Sajikan ayam tumis cabai selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan paha ayam tanpa tulang karena teksturnya lebih lembut dan tidak mudah kering saat ditumis. Masak dengan api sedang agar bagian luar ayam sedikit kecokelatan tetapi bagian dalam tetap juicy.

Jangan memasukkan daun bawang terlalu awal karena akan kehilangan warna segarnya. Bila membuat untuk anak-anak, sisihkan sebagian ayam sebelum menambahkan cabai sehingga seluruh keluarga dapat menikmati menu yang sama dengan tingkat kepedasan yang berbeda.

Ayam tumis cabai pedas sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat, telur ceplok, atau telur dadar sederhana.

Sebagai pelengkap, tumis buncis, cah sawi, atau mentimun segar dapat membantu menyeimbangkan rasa pedasnya. Kerupuk, sambal, dan acar timun juga menjadi pendamping yang cocok untuk menambah tekstur dan kesegaran. Untuk minuman, es teh tawar atau air jeruk hangat bisa menjadi pilihan yang pas.

Selain praktis, resep ini sangat cocok dijadikan stok lauk mingguan. Marinasi ayam terlebih dahulu, simpan dalam wadah kedap udara di kulkas selama 1-2 hari atau di freezer untuk penyimpanan lebih lama.

Saat ingin menyajikan, cukup tumis bersama bumbu segar dan dalam waktu singkat lauk lezat sudah siap dinikmati. Dengan cara ini, waktu memasak menjadi lebih efisien tanpa mengurangi cita rasa.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Telur Rice Paper Keju, Camilan Crispy Lumer yang Cuma Pakai Beberapa Bahan - Image
Kuliner

Resep Telur Rice Paper Keju, Camilan Crispy Lumer yang Cuma Pakai Beberapa Bahan

Minggu, 21 Juni 2026 | 12.00 WIB

Hacks Bikin Bubur Ayam Rice Cooker, Praktis, Hemat Gas, dan Lembut ala Restoran - Image
Kuliner

Hacks Bikin Bubur Ayam Rice Cooker, Praktis, Hemat Gas, dan Lembut ala Restoran

Minggu, 21 Juni 2026 | 06.59 WIB

Resep Udon High Protein dengan Ayam Cincang, Menu Kenyang Tinggi Protein yang Creamy dan Pedas - Image
Kuliner

Resep Udon High Protein dengan Ayam Cincang, Menu Kenyang Tinggi Protein yang Creamy dan Pedas

Minggu, 21 Juni 2026 | 06.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore