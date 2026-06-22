Resep Ayam Tumis Cabai Pedas, Menu Praktis agar Tidak Bosan Ayam Goreng

Potret ayam tumis cabai pedas dengan paha boneless yang juicy dan gurih. (Sumber: instagram.com/@sartikaayuas) JawaPos.com - Kalau stok ayam di rumah sering berakhir menjadi ayam goreng, sesekali coba olah menjadi ayam tumis cabai pedas yang lebih segar dan kaya rasa. Resep dari @sartikaayuas ini menggunakan paha ayam boneless yang dimarinasi terlebih dahulu agar bumbunya meresap, kemudian ditumis bersama bawang dan aneka cabai hingga harum. Hasilnya adalah lauk sederhana yang gurih, pedas, dan dijamin bikin makan nasi jadi lebih lahap. Menariknya, resep ini juga cocok dijadikan menu food prep. Ayam bisa dimarinasi saat akhir pekan, lalu disimpan di kulkas sehingga tinggal dimasak saat dibutuhkan. Bahkan, sebagian ayam dapat dimasak tanpa cabai sebagai menu untuk anak-anak. Berbeda dengan ayam goreng yang membutuhkan lebih banyak minyak, ayam tumis menggunakan sedikit minyak sehingga lebih praktis. Proses marinasi membuat daging ayam tetap juicy, sedangkan perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, dan saus tiram menghasilkan cita rasa gurih pedas yang meresap hingga ke dalam daging. Menu ini cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam karena proses memasaknya cepat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Baca Juga: Resep Jangan Lombok Tanpa Bumbu Halus, Sayur Santan Pedas Gurih yang Bikin Nagih Bahan-Bahan Bahan Marinasi 4 paha ayam boneless, potong kecil ½ sdt garam ½ sdt lada putih bubuk Bahan Tumisan 7 siung bawang merah, iris 1 siung bawang putih, cincang 7 buah cabai rawit (sesuaikan tingkat kepedasan) Cabai merah keriting secukupnya, iris Cabai merah besar secukupnya, iris Garam secukupnya Micin secukupnya (opsional) Lada secukupnya Gula secukupnya Sekitar 2 sdm saus tiram Daun bawang, iris Cara Membuat Ayam Tumis Cabai Pedas 1. Marinasi Ayam Campurkan potongan paha ayam dengan garam dan lada putih. Aduk hingga rata, lalu diamkan sekitar 30 menit agar bumbu meresap. Jika ingin dijadikan stok food prep, simpan ayam yang sudah dimarinasi dalam wadah tertutup di kulkas hingga siap dimasak. 2. Tumis Bumbu Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang merah hingga mulai layu, lalu masukkan bawang putih dan irisan cabai. Masak sampai bumbu harum dan cabai sedikit layu. 3. Masak Ayam Masukkan ayam yang telah dimarinasi ke dalam tumisan. Aduk hingga ayam berubah warna dan mulai matang. 4. Tambahkan Bumbu Masukkan saus tiram, garam, lada, gula, dan micin jika digunakan. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam ayam. 5. Masukkan Daun Bawang Setelah ayam matang dan bumbu mulai mengental, tambahkan irisan daun bawang. Aduk sebentar hingga layu, lalu angkat. 6. Sajikan Sajikan ayam tumis cabai selagi hangat bersama nasi putih. Gunakan paha ayam tanpa tulang karena teksturnya lebih lembut dan tidak mudah kering saat ditumis. Masak dengan api sedang agar bagian luar ayam sedikit kecokelatan tetapi bagian dalam tetap juicy. Jangan memasukkan daun bawang terlalu awal karena akan kehilangan warna segarnya. Bila membuat untuk anak-anak, sisihkan sebagian ayam sebelum menambahkan cabai sehingga seluruh keluarga dapat menikmati menu yang sama dengan tingkat kepedasan yang berbeda. Ayam tumis cabai pedas sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat, telur ceplok, atau telur dadar sederhana. Sebagai pelengkap, tumis buncis, cah sawi, atau mentimun segar dapat membantu menyeimbangkan rasa pedasnya. Kerupuk, sambal, dan acar timun juga menjadi pendamping yang cocok untuk menambah tekstur dan kesegaran. Untuk minuman, es teh tawar atau air jeruk hangat bisa menjadi pilihan yang pas. Selain praktis, resep ini sangat cocok dijadikan stok lauk mingguan. Marinasi ayam terlebih dahulu, simpan dalam wadah kedap udara di kulkas selama 1-2 hari atau di freezer untuk penyimpanan lebih lama. Saat ingin menyajikan, cukup tumis bersama bumbu segar dan dalam waktu singkat lauk lezat sudah siap dinikmati. Dengan cara ini, waktu memasak menjadi lebih efisien tanpa mengurangi cita rasa.