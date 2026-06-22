3 Rekomendasi Kuliner Terbaru di Blok M yang Sedang Viral, Apa Saja Ya?

JawaPos.com -- Blok M menjadi salah satu kawasan di kota Jakarta Selatan yang ramai dikunjungi oleh para anak-anak muda.

Hal ini dikarenakan, kawasan Blok M memiliki banyak tempat kuliner. Mulai dari kuliner khas nusantara hingga kuliner mancanegara.

Bagi kamu yang ingin berkunjung ke kawasan Blok M, kamu dapat mengunjungi tiga tempat kuliner terbaru ini. Yuk simak apa saja rekomendasi tiga tempat kuliner terbaru di kawasan Blok M.

1. Mecca Fried Chicken

Mecca Fried Chicken merupakan salah satu fast food restaurant yang menawarkan menu ayam yang enak dengan harga terjangkau.

Tak hanya itu saja, tempat makan di Mecca Fried Chicken ini juga memiliki tempat makan untuk dine-in yang luas dan terdapat area playground untuk bermain anak-anak.

Dilansir dari akun website meccafriedchicken.co.id, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti fried chicken dada, fried chicken paha atas, fried chicken paha bawah, beef burger, kebab, friench fries, dan menu makanan lainnya.