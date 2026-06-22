Street Food Legenda di Jakarta, Wajib Coba Otak-Otak Ini yang Menggunakan Ikan Tenggiri Asli

JawaPos.com-Kuliner legendaris di Jakarta seperti tetap bertahan di tengah perkembangan kota yang begitu cepat. Mulai dari jajanan kali lima (street food) sampai restoran melegenda yang semuanya wajib untuk anda coba.

Saat berkunjung ke Jakarta, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi berbagai hidangan legendaris dengan cita rasa oriental yang khas.

Ada beragam pilihan yang bisa anda coba, mulai dari otak-otak bakar dengan bumbu kacang yang legit sampai kedai oriental dengan nuansa klasik yang instagramable.

Tidak hanya terkenal karena rasanya yang juara, beberapa tempat makan ini juga menyimpan sejarah panjang. Bahkan ada yang telah berdiri sejak tahun 1920-an sampai saat ini..

Berikut daftar kuliner paling legendaris di Kota Jakarta yang wajib untuk dicoba, sebagaimana rekomendasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya.

Tsi Hing Hwa Tahu

Kuliner legendaris kota Jakarta adalah tahu goreng di kawasan Glodok. Tepatnya di Jl. Kemenangan Raya No. 38 A. Tsi Hing Hwa Tahu menjadi berbeda karena teksturnya sangat lembut. Tahu goreng ini semakin lengkap jika disantap dengan cabai rawit hijau. Tahu goreng di sini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp 15.000. Selain tahu, anda juga wajib mencoba susu kacang Rp 7.000, dan Lomie.

Pancoran tea house

Bergeser ke tengah kota, tepatnya di Pantjoran Tea House, anda akan mendapatkan pengalaman minum teh dengan cita rasa autentik. Selain itu, di tempat ini juga menawarkan suasana klasik oriental yang instagramable. Semua menu di Pancoran tea house dijamin sudah halal. Menu yang wajib dipesan di tempat ini adalah teh Xi Hu Long Jing Rp 160.000, Nasi goreng buah bit Rp 55.000, mie goreng kucai Rp 55.000, serta salted egg yang memiliki rasa gurih dan creamy.

Otak-Otak Toko Binatu An

Terletak di Jl Kl.A.M Sangaji No.23. Toko Binatu An terkenal akan otak-otak ikan tenggiri yang menggunakan 100% daging tenggiri asli. Selain itu, toko ini juga menyediakan bakmi, kwetiau ayam, bihun, pempek. Nasi tim, capcay, baso, pastel, makaroni, siomay, dan cakwe. Namun, menu yang wajib anda coba tentu saja otak-otaknya. Otak-otak toko binatu an dibanderol dengan harga Rp 10.000 per buahnya. Anda bisa merasakan otak-otak dengan cita rasa otentik dengan sambal kacang yang gurih dan nikmat.