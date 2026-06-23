Wajib Tahu, Ini Dia 4 Kedai Kopi Aceh di Jakarta yang Menjadi Tempat Berkumpul Warga Setempat

4 Kedai Kopi Aceh di Jakarta yang Enak dan Wajib DIkunjungi. Instagram @kopikhopseuramoe
JawaPos.com – Jakarta terkenal dengan kota yang memiliki berbagai macam kedai kopi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu kedai kopi Aceh.
Ada banyak kedai kopi Aceh di Jakarta yang cukup terkenal karena racikan kopi yang khas dan suasana kedai yang hangat. Sehingga cocok untuk ngumpul bersama dengan teman.
Bagi kamu warga Aceh yang rindu dengan kopi dan makanan khas Aceh, kamu dapat mengunjungi empat kedai kopi Aceh di Jakarta yang menjadi tempat berkumpul bersama dengan warga setempat.
1. Kopi Khop Seuramoe
Kopi Khop Seuramoe merupakan salah satu kedai kopi Aceh yang menawarkan berbagai macam menu makanan dan minum khas Aceh dengan view kereta.
Dilansir dari akun Instagram @kopikhopseuramoe, kedai ini menawarkan banyak menu minuman, seperti kopi khop, kopi saring, kopi sanger, kopsu aren, teh tarik, teh telur kocok, timun serut, dan menu minuman lainnya.
Terdapat juga menu makanan di Kopi Khop Seuramoe, seperti mie aceh biasa, mie aceh spesial, indomie Bangladesh, canai gula, nasi goreng aceh telur, martabak telur aceh, dan menu makanan lainnya.
Untuk harga minuman di Kopi Khop Seuramoe dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribu dan untuk makanan dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan.
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