4 Rekomendasi Street Food Sekitaran Pasar Cihapit Bandung, Rela Blusukan Demi Batagor Melegenda Sampai Hokkaido Toast yang Kekinian!

Ilustrasi drunk baker/YouTube @hendygrace
JawaPos.com - Kawasan Pasar Cihapit terkenal akan street food dan surga kuliner legendaris di Bandung.
Pelesiran ke Pasar Cihapit, terasa kurang lengkap jika anda tidak mencicipi berbagai kuliner viral dengan cita rasa otentik.
Meski harus sedikit blusukan di dalam Pasar, namun pengalaman kuliner yang ditawarkan sangat sepadan. Beragam hidden gem di Pasar Cihapit menyajikan cita rasa otentik yang telah menjadi favoritnya warga lokal.
Mulai dari Batagor khas Bandung yang nikmat sampai Hokkaido toast viral yang berseliweran di FYP, semuanya bisa anda temukan di sini.
Berikut informasi dari kanal YouTube @handygrace daftar hidangan yang wajib anda bungkus saat berada di Cihapit Bandung.
Drunk Baker Cihapit
Drunk baker Cihapit berlokasi di Jl. Cihapit. Tempat ini merupakan spot kulineran yang kekinian. Terkenal dengan hidangan Dirty milo toastnya yang lembut, lumer dan lelehan cream yang berlimpah.
Selain dirty milo toast yang viral, anda juga wajib mencoba varian lain seperti honey butter toast, butter melting cheese, crazy mozza toast, cheese smoked beef, dan garlic butter toast.
Rahang Tuna Manado
Di Bandung, anda juga bisa menikmati hidangan rahang tuna khas Manado. Berlokasi di Jl. Menado, Bandung tempat ini menghadirkan menu andalan rahang tuna bakar.
Daging tuna yang tebal dan lembut dibumbui rempah-rempah khas Manado, kemudian dibakar sampai matang harum, lalu disajikan bersama sambal kecap, dabu-dabu, tomat, atau rica-rica.
Batagor Kahuripan
Sedikit blusukan di dalam Pasar Cihapit, terdapat kuliner hidden gem berupa Batagor yang lezat. Batagor kahuripan memiliki dua varian utama yakni batagor kuah dan batagor kering dengan sambal kacang yang gurih.
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