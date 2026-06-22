Street Food Sekitaran Kampus IPB, Roti Maryam Sepuluh Ribuan Sampai Martabak Aneka Topping Melimpah yang Selalu Ramai Antrian

Ilustrasi martabak aneka topping/YouTube @168Project
JawaPos.Com - Berburu street food di sekitaran kampus menjadi pengalaman yang seru dan menyenangkan.
Di kawasan Jl, Dramaga Bogor, tepatnya di sekitaran kampus IPB, anda bisa menemukan berbagai pilihan jajanan dengan harga yang ramah di kantong.
Area ini selalu ramai oleh mahasiswa, warga sekitar, sampai wisatawan karena pilihan street food yang beragam dan menarik.
Street food yang dibanderol mulai dari belasan ribu rupiah ini sangat cocok bagi anda yang hobi ngemil.
Bagi anda yang sudah penasaran, street food apa saja yang wajib anda cicipi saat berada di sekitaran kampus IPB,berikut informasi yang sudah kami rangkum dari kanal Youtube @168Project, mengenai daftar street food yang wajib anda coba.
Roti Maryam Aisyah
Roti maryam aisyah menjadi salah satu street food viral di sekitaran kampus IPB. di sini anda dapat memilih berbagai varian rasa seperti original, gula tabur, pedas, susu, kacang, blueberry, strawberry,dan juga nanas. Tersedia varian ori dan coklat untuk roti maryam ini. Harga roti maryam aisyah dibanderol mulai Rp 10.000. Roti maryam aisyah dipanggang di atas pen, kemudian diberi olesan mentega yang berlimpah. Roti maryam ini kemudian dimasak sampai harum, hingga berwarna kecoklatan. Uniknya, sebelum disajikan roti maryam tersebut terlebih dahulu dihancurkan agar lebih mudah dinikmati serta lebih menarik.
Pisang goreng krispi
Pisang goreng krispi menjadi street food yang juga laris di sekitaran kampus IPB. Pisang goreng ini eitaburi dengan berabagai maacam topping seperti gula aren, keju, oreo, greentea, meses, dan tiramisu. Ukurannya yang one bite sangat menarik karena lebih mudah digigit. Pisang goreng kemudian diberi topping susu kental manis, taburan gula aren, dan keju yang melimpah. Harganya juga ramah di kantong, mulai dari belasan ribu saja.
Es Kuwut
Es kuwut di sekitaran kampus IPB menawarkan ukuran jumbo, sehingga lebih puas. Es kuwut ini berisi kelapa serut, air kelapa, perasan jeruk nipis, biji selasih, dan daun mint. Es kuwut di sini menggunakan gula dan sirup cocopandan asli. Satu gelas jumbo es kuwut dibandrol dengan harga Rp 10.000
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