7 Street Food Pasar Klojen Malang, Wajib Coba Kue Lumpur Kacang Kenari Sampai Pisang Goreng Tusuk yang Unik

JawaPos.com - Pasar Klojen menjadi tempat yang wajib Anda kunjungi saat ke Malang.

Terletak di Jl. Cokroaminoto Malang, pasar ini menjadi salah satu spot surga jajanan dan street food yang selalu diburu warga lokal dan wisatawan.

Tidak hanya berjualan menawarkan suasana pasar tradisional, Pasar Klojen juga dipenuhi dengan tenant kuliner yang menyajikan aneka street food yang kekinian.

Saat ke Pasar Klojen, Anda juga tidak boleh melewatkan pisang goreng tusuk, kue lumpur, dan mie cendana yang terkenal dengan cita rasa khas dan kerap menjadi favorit wisatawan.

Perpaduan suasana pasar yang khas dan makanan autentik menjadikan Pasar Klojen sebagai salah satu tempat menarik di Malang

Jika Anda bingung harus memulai dari mana, melansir dari kanal YouTube @LondoKampung, ada beberapa jajanan yang paling wajib Anda coba saat ke Pasar Klojen Malang.

1. Onde-Onde Christine Tangkil

Onde-Onde Christine Tangkil menjadi jajanan yang populer di Pasar Klojen karena memiliki kulit renyah dengan isian full kacang hijau. Memiliki tekstur renyah namun chewy dengan perpaduan kulit berlapis wijen dan isian kacang hijau tumbuk yang lembut dan manis. Onde-onde ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp 4.000 per buah

2. Kue Lumpur Kentang