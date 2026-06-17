7 Street Food Pasar Klojen Malang, Wajib Coba Kue Lumpur Kacang Kenari Sampai Pisang Goreng Tusuk yang Unik

Ilustrasi kue lumpur (YouTube @LondoKampung)
JawaPos.com - Pasar Klojen menjadi tempat yang wajib Anda kunjungi saat ke Malang.
Terletak di Jl. Cokroaminoto Malang, pasar ini menjadi salah satu spot surga jajanan dan street food yang selalu diburu warga lokal dan wisatawan.
Tidak hanya berjualan menawarkan suasana pasar tradisional, Pasar Klojen juga dipenuhi dengan tenant kuliner yang menyajikan aneka street food yang kekinian.
Saat ke Pasar Klojen, Anda juga tidak boleh melewatkan pisang goreng tusuk, kue lumpur, dan mie cendana yang terkenal dengan cita rasa khas dan kerap menjadi favorit wisatawan.
Perpaduan suasana pasar yang khas dan makanan autentik menjadikan Pasar Klojen sebagai salah satu tempat menarik di Malang
Jika Anda bingung harus memulai dari mana, melansir dari kanal YouTube @LondoKampung, ada beberapa jajanan yang paling wajib Anda coba saat ke Pasar Klojen Malang.
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1. Onde-Onde Christine Tangkil
Onde-Onde Christine Tangkil menjadi jajanan yang populer di Pasar Klojen karena memiliki kulit renyah dengan isian full kacang hijau. Memiliki tekstur renyah namun chewy dengan perpaduan kulit berlapis wijen dan isian kacang hijau tumbuk yang lembut dan manis. Onde-onde ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yakni Rp 4.000 per buah
2. Kue Lumpur Kentang
Kue lumpur panggang khas Pasar Klojen memiliki tekstur empuk, gurih, manis yang pas, dan lumer di mulut. Selain varian original, tersedia juga pilihan rasa almond, kenari, keju, kelapa muda, dan coklat. Satu buah kue lumpur panggang ini dijual dengan harga Rp 6.000. Varian rasa yang beragam ini menambah cita rasa baru di setiap gigitannya.
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