10 Warung Nasi Uduk Enak di Jakarta yang Gurihnya Bikin Ketagihan, dari Kebon Kacang hingga Kelapa Gading

Ilustrasi warung nasi uduk enak di Jakarta (Instagram @anakcemill) JawaPos.com - Nasi uduk merupakan salah satu kuliner khas Betawi yang tidak pernah kehilangan penggemarnya.

Aroma santan yang harum, tekstur nasi yang pulen, serta aneka lauk pendamping membuat hidangan ini selalu menjadi pilihan favorit untuk sarapan hingga makan malam.

Jika sedang berburu nasi uduk enak di Jakarta, berikut beberapa tempat yang wajib masuk daftar kunjunganmu seperti dilansir dari akun Instagram @jxboard dan @qraved.

1. Nasi Uduk Mat Lengket

Bagi warga Jakarta Timur, nama Nasi Uduk Mat Lengket tentu sudah tidak asing lagi. Tempat makan ini dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner malam yang selalu ramai oleh pelanggan.

Ciri khas nasi uduk di sini terletak pada teksturnya yang pulen dengan aroma santan yang kuat.

Pengunjung bisa memilih berbagai lauk pendamping seperti ayam goreng, telur, usus, ati ampela, hingga aneka gorengan yang menambah kenikmatan santapan.

Lokasinya yang berada di pinggir jalan membuat tempat ini mudah ditemukan. Meski sederhana, cita rasa yang ditawarkan mampu membuat banyak pelanggan datang kembali.

Alamat: Jalan Bekasi Timur Raya KM 17, Cipinang, Jakarta Timur

Harga: Di bawah Rp50.000 per orang

Jam buka: 17.00–21.30 WIB

2. Nasi Uduk Tiga Saudara

Jika sedang berada di Jakarta Selatan, sempatkan mampir ke Nasi Uduk Tiga Saudara yang berada di kawasan Bukit Duri, Tebet.