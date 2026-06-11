Berburu Street Food Viral di Surabaya: 6 Rekomendasi Kuliner Kota Pahlawan Mulai Dengan Sensasi Pedas Nampol Tahu Kocek

Ilustrasi tahu kocek khas Jember/YouTube @Londokampung
JawaPos.com - Surabaya memiliki berbagai street food yang menarik dan beragam yang wajib masuk ke dalam daftar kuliner anda.
Mulai dari es legendaris, bakwan kawi keliling, pentol dengan sambal kacangnya yang khas, sampai jajanan viral tahu kocek yang belakangan paling dicari se Surabaya.
Selain karena rasanya yang lezat, street food di Surabaya juga sangat ramah di kantong, dibanderol mulai dari Rp 1.000 perbuah, sehingga pembeli bebas menentukan jumlah yang ingin dipesan.
Tidak heran jika berburu street food selalu menjadi agenda yang menyenangkan.
Jika anda sedang mencari rekomendasi street food yang lagi ngehits di Surabaya, maka anda bisa mencoba lima pilihan berikut ini.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Londokampung pada Kamis (11/6) berikut lima street food lokal terviral di Surabaya yang wajib anda coba sekarang juga.
Pentol Jupiter Jhon
Pentol menjadi street food yang paling diminati. Salah satu pentol yang populer di Surabaya adalah pentol Jupiter yang terletak di Jl. Raya HR. Muhammad No.141 Surabaya.
Pentol ini berasal dari sang penjual yang dahulu berjualan menggunakan sepeda motor jupiter, sehingga dikenal masyarakat luas sebagai pentol jupiter. Pentol jupiter ini bervariasi, satu porsinya terdiri dari pentol, gorengan, batagor, siomay, baso tahu, dan kuah kaldu yang gurih dan lezat.
Tauwa Kacang Kuah Cak Man
Tauwa di Jl. Raya Gunung Sari, Surabaya menjadi minuman yang digemari banyak orang. Sudah afdol rasanya saat cuaca panas di Surabaya justru menjadi waktu yang pas untuk menikmati tauwa.
Minuman ini terbuat dari sari kedelai yang lembut seperti puding. Tauwa disajikan bersama kuah jahe hangat dan taburan kacang.
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