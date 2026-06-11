Menjelajah Kuliner Legendaris Jogjakarta: Ini 10 Bakmi Jawa Paling Terkenal yang Punya Kuah Kaldu Creamy dan Topping Super Lengkap

JawaPos.com-Bakmi jawa merupakan salah satu kuliner khas Jogjakarta yang terkenal.

Kuliner legendaris ini menggunakan mie kuning yang dimasak dengan arang sehingga menghasilkan aroma smokey yang khas dan menggugah selera.

Bakmi jawa memiliki kuah kaldu ayam kampung yang creamy dan gurih, dengan topping lengkap mulai dari suwiran ayam kampung, uritan, tomat, seledri, taburan bawang goreng, kerupuk, hingga acar mentimun.

Ada beberapa tempat makan bakmi jawa yang paling direkomendasikan saat anda berada di kota ini.

Seperti yang dilansir dari kanal YouTube @10bestid, warung bakmi jawa di Jogjakarta ini memiliki karakter rasa yang berbeda-beda, sehingga wajib anda coba saat berkunjung ke Kota Jogjakarta.

Bakmi Jowo Mbah Gito

Bakmi jawa mbah gito menawarkan sensasi makan bakmi jawa yang berbeda. Tempat makannya yang unik, dipenuhi dengan ornamen kayu menambah suasana tradisional dan Jogja yang kental. Bakmi mbah gito memiliki tekstur kuah kaldu ayam kampung yang gurih dan creamy. Bakmi mbah gito semakin lengkap dengan tambahan acar, suwiran ayam kampung, bawang goreng, seledri, serta telur.

Bakmi dan Bajigur Kadin Mbah HJ Karto Pak Rochadi

Bakmi Kadin Pak Rochadi selalu ramai pengunjung. Bakmi Jawa di sini memiliki rasa khas yang tidak berubah karena menggunakan resep turun temurun. Bakmi Kadin ini berisi mie tebal, kuah kaldu creamy, tomat, suwiran ayam, telur bebek, bawang goreng, serta acar mentimun.

Bakmi Jawa Mbah Hadi

Bakmi Jawa mbah hadi menghadirkan resep kuah kaldu yang kental dan gurih. Selain bakmi jawa, di sini juga tersedia nasi goreng dan magelangan yang bisa anda pesan. Bakmi jawa mbah hadi sangat cocok menjadi kuliner malam anda di Jogjakarta.

Bakmi Jawa Pak Rebo

Bakmi jawa pak rebo telah berdiri sejak tahun 60-an. Keistimewaan bakmi pak rebo ini terletak pada kuah kaldunya yang sangat creamy. Kunci dari kekentalan bakmi jawa pak rebo ini karena menggunakan telur bebek, yang juga mampu menambah rasa gurih. Bakmi disini tersedia dengan tambahan acar dan kerupuk.

Bakmi dan Nasi Goreng Pak Pele