Agenda Wajib Liburan di Jogja: Berburu Kuliner di Pasar Ngasem, Nikmati Gurihnya Sate Koyor Legendaris

JawaPos.com-Spot berburu kuliner di Jogjakarta yang saat ini sedang populer adalah Pasar Ngasem

Pasar tradisional yang berlokasi dekat di kawasan budaya Jogjakarta ini berada tidak jauh dari kawasan wisata Taman Sari dan Keraton Jogjakarta.

Kuliner di kawasan Pasar Ngasem sedang naik daun karena terdapat deretan pedagang kuliner yang menyajikan berbagai masakan khas Jogjakarta dengan harga terjangkau.

Menariknya, anda dapat menemukan beragam hidangan khas Jogjakarta dalam satu kawasan. Makanan yang disajikan antara lain mulai dari gudeg, kue apem, bakpia hangat yang baru dipanggang, dawet durian yang menyegarkan, sampai sate koyor yang gurih dan menggugah selera.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @ Irfantiwang berikut adalah rekomendasi kuliner pasar ngasem yang banyak diburu oleh wisatawan.

Pawon Mbok Djum

Pawon mbok djum yang berlokasi di pasar ngasem ini menyajikan aneka masakan rumahan khas Jawa. menu yang ditawarkan antara lain nasi pecel, telur balado, semur, tumis ontel, baceman, orek tempe, ceker pedas, krecek, gudeg, urap, sate jeroan, sate bakso, sate tempura, dan aneka gorengan. Berbagai jangan (sayur) dengan bumbu khas Jawa dimasak secara autentik dan khas.

Es Dawet Durian

Pengen yang seger-seger? Maka anda wajib mencoba sensasi manis legit dan harumnya es dawet durian khas Jogja. Minuman ini memadukan rasa dawet yang segar, cendol yang kenyal, dengan daging durian yang legit dan harum. Perpaduan yang sempurna dari gurihnya kuah santan, legitnya gula merah, dan daging durian yang harum menghasilkan rasa segar yang cocok dinikmati saat cuaca Jogja sedang panas-panasnya.

Apem Beras Bu Wanti

Apem beras bu wanti menawarkan kue tradisional khas Jawa berbahan dasar dari tepung beras, yang memiliki tekstur lembut, manis yang pas, dan harum pandan. Apem beras bu wanti dibuat secara tradisional dengan tungku arang, sehingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Kue ini cocok dijadikan oleh-oleh atau sebagai teman minum kopi.

Bakpia Panggang

Bakpia panggang pasar ngasem terbilang unik, karena dipanggang langsung di depan pengunjung sesuai pesanan saat itu juga. Bakpia yang dipanggang secara fresh ini memiliki tekstur kulit yang renyah di bagian luar dan isian lembut di dalam. Aroma panggangan yang khas membuat bakpia dan wingko di pasar ngasem memiliki rasa berbeda dari bakpia biasa. Anda dapat membeli bakpia kacang hijau secara satuan dengan harga Rp 2.500 per buah, sementara varian wingko dijual seharga Rp 3.000 per bijinya.

Warung Bu Sirep