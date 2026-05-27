Menelusuri Cita Rasa Oriental di Kota Hujan: Deretan Restoran Chinese Food Terkenal dan Enak di Bogor yang Selalu Jadi Favorit Pecinta Kuliner

JawaPos.com - Bogor selama ini dikenal sebagai kota dengan udara sejuk, panorama alam yang menenangkan, dan julukan legendaris sebagai Kota Hujan.

Namun di balik itu semua, Bogor juga menyimpan kekayaan kuliner yang tak kalah menarik, salah satunya adalah masakan Chinese food yang telah lama berakar dan berkembang dengan cita rasa khas.

Perpaduan budaya Tionghoa dan selera lokal melahirkan banyak restoran yang tetap bertahan puluhan tahun, bahkan menjadi langganan lintas generasi.

Seperti dibagikan dalam video rekomendasi kuliner dari kanal YouTube 10 BEST ID, berikut ini adalah deretan restoran Chinese food di Bogor yang terkenal dan enak, mulai dari yang halal hingga yang legendaris, yang layak masuk daftar kunjungan kuliner Anda.

1. Cahaya Sari

Sekilas tampil sederhana, namun Cahaya Sari dikenal luas karena kualitas rasa masakannya yang konsisten dan memikat.

Restoran ini kerap dipadati pengunjung, terutama karena tidak menyajikan menu berbahan babi sehingga aman bagi pengunjung muslim.

Pilihan menunya sangat beragam, mulai dari nasi goreng, fuyung hai, mie goreng, kwetiau goreng, hingga aneka olahan seafood dan sayuran.

Lokasinya berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam, tidak jauh dari kawasan Pajajaran, menjadikannya mudah dijangkau oleh siapa saja yang ingin menikmati Chinese food lezat di Bogor.