Resep Egg Tofu Hot Plate: Lembut, Gurih, dan Ala Restoran

Potret egg tofu hot plate dengan daging, udang, dan saus gurih kental (Instagram @namichilie)
JawaPos.com - Egg Tofu Hot Plate dari Instagram @namichilie ini jadi salah satu menu yang sederhana tapi rasanya seperti makanan restoran Chinese food. Tekstur egg tofu yang lembut dipadukan dengan saus gurih kental, daging, dan udang membuat setiap suapan terasa rich dan comforting.
Perpaduan bawang putih, kecap asin, dan saus memberikan rasa savory yang kuat tanpa terasa berlebihan. Tambahan baby corn juga memberi tekstur crunchy yang bikin hidangan ini makin lengkap.
Menu ini cocok banget disajikan panas-panas di atas nasi putih hangat. Kuah sausnya yang kental dan gurih benar-benar bikin nagih.
Bahan-Bahan
Egg tofu
Telur
Bawang putih
Daging
Udang
Jagung baby
Bahan Saus
Saus tiram
Kecap asin
Penyedap
Air
Larutan maizena
Cara Membuat
1. Siapkan egg tofu
Potong egg tofu lalu goreng sebentar hingga bagian luar sedikit kecoklatan. Sisihkan.
2. Tumis bawang
Tumis bawang putih hingga harum.
3. Masak protein
Masukkan daging dan udang lalu masak hingga berubah warna dan matang.
4. Tambahkan sayuran
Masukkan jagung baby lalu aduk rata.
5. Buat saus
Tambahkan saus tiram, kecap asin, penyedap, dan air. Masak hingga mendidih.
6. Kentalkan
Tuang larutan maizena sedikit demi sedikit hingga saus mengental.
7. Tambahkan telur
Tuang telur perlahan sambil diaduk agar membentuk tekstur lembut di saus.
8. Sajikan
Susun egg tofu di piring lalu siram saus hot plate di atasnya.
Egg Tofu Hot Plate ini punya kombinasi tekstur yang enak banget: tofu lembut, udang juicy, daging gurih, dan saus kental yang meresap sempurna.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk makan siang atau malam saat ingin masakan ala restoran yang praktis dibuat di rumah. Gurih, hangat, dan super bikin puas!
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik