Resep Egg Tofu Hot Plate: Lembut, Gurih, dan Ala Restoran

JawaPos.com - Egg Tofu Hot Plate dari Instagram @namichilie ini jadi salah satu menu yang sederhana tapi rasanya seperti makanan restoran Chinese food. Tekstur egg tofu yang lembut dipadukan dengan saus gurih kental, daging, dan udang membuat setiap suapan terasa rich dan comforting.

Perpaduan bawang putih, kecap asin, dan saus memberikan rasa savory yang kuat tanpa terasa berlebihan. Tambahan baby corn juga memberi tekstur crunchy yang bikin hidangan ini makin lengkap.

Menu ini cocok banget disajikan panas-panas di atas nasi putih hangat. Kuah sausnya yang kental dan gurih benar-benar bikin nagih.

Bahan-Bahan

Egg tofu

Telur

Bawang putih

Daging

Udang

Jagung baby



Bahan Saus

Saus tiram

Kecap asin

Penyedap

Air

Larutan maizena



Cara Membuat

1. Siapkan egg tofu

Potong egg tofu lalu goreng sebentar hingga bagian luar sedikit kecoklatan. Sisihkan.

2. Tumis bawang

Tumis bawang putih hingga harum.

3. Masak protein

Masukkan daging dan udang lalu masak hingga berubah warna dan matang.

4. Tambahkan sayuran

Masukkan jagung baby lalu aduk rata.

5. Buat saus

Tambahkan saus tiram, kecap asin, penyedap, dan air. Masak hingga mendidih.

6. Kentalkan

Tuang larutan maizena sedikit demi sedikit hingga saus mengental.

7. Tambahkan telur

Tuang telur perlahan sambil diaduk agar membentuk tekstur lembut di saus.

8. Sajikan

Susun egg tofu di piring lalu siram saus hot plate di atasnya.

Egg Tofu Hot Plate ini punya kombinasi tekstur yang enak banget: tofu lembut, udang juicy, daging gurih, dan saus kental yang meresap sempurna.