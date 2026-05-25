Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Senin, 25 Mei 2026 | 12.30 WIB

Resep Egg Tofu Hot Plate: Lembut, Gurih, dan Ala Restoran

Potret egg tofu hot plate dengan daging, udang, dan saus gurih kental (Instagram @namichilie) - Image

Potret egg tofu hot plate dengan daging, udang, dan saus gurih kental (Instagram @namichilie)

JawaPos.com - Egg Tofu Hot Plate dari Instagram @namichilie ini jadi salah satu menu yang sederhana tapi rasanya seperti makanan restoran Chinese food. Tekstur egg tofu yang lembut dipadukan dengan saus gurih kental, daging, dan udang membuat setiap suapan terasa rich dan comforting.

Perpaduan bawang putih, kecap asin, dan saus memberikan rasa savory yang kuat tanpa terasa berlebihan. Tambahan baby corn juga memberi tekstur crunchy yang bikin hidangan ini makin lengkap.

Menu ini cocok banget disajikan panas-panas di atas nasi putih hangat. Kuah sausnya yang kental dan gurih benar-benar bikin nagih.

Bahan-Bahan
Egg tofu
Telur
Bawang putih
Daging
Udang
Jagung baby

Bahan Saus
Saus tiram
Kecap asin
Penyedap
Air
Larutan maizena

Cara Membuat
1. Siapkan egg tofu
Potong egg tofu lalu goreng sebentar hingga bagian luar sedikit kecoklatan. Sisihkan.
2. Tumis bawang
Tumis bawang putih hingga harum.
3. Masak protein
Masukkan daging dan udang lalu masak hingga berubah warna dan matang.
4. Tambahkan sayuran
Masukkan jagung baby lalu aduk rata.
5. Buat saus
Tambahkan saus tiram, kecap asin, penyedap, dan air. Masak hingga mendidih.
6. Kentalkan
Tuang larutan maizena sedikit demi sedikit hingga saus mengental.
7. Tambahkan telur
Tuang telur perlahan sambil diaduk agar membentuk tekstur lembut di saus.
8. Sajikan
Susun egg tofu di piring lalu siram saus hot plate di atasnya.

Egg Tofu Hot Plate ini punya kombinasi tekstur yang enak banget: tofu lembut, udang juicy, daging gurih, dan saus kental yang meresap sempurna.

Sebagai penutup, menu ini cocok untuk makan siang atau malam saat ingin masakan ala restoran yang praktis dibuat di rumah. Gurih, hangat, dan super bikin puas!

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Resep Kupat Glabed Khas Tegal, Kuliner Legendaris dengan Kuah Kental dan Gurih yang Medok Banget! - Image
Kuliner

Resep Kupat Glabed Khas Tegal, Kuliner Legendaris dengan Kuah Kental dan Gurih yang Medok Banget!

Kamis, 21 Mei 2026 | 19.15 WIB

Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih: Lauk Simpel, Lezat, Harum, dan Bikin Nambah Nasi - Image
Kuliner

Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih: Lauk Simpel, Lezat, Harum, dan Bikin Nambah Nasi

Senin, 18 Mei 2026 | 05.19 WIB

Resep Chicken Karaage Sambal Dabu-Dabu: Crispy, Pedas, dan Segar dalam Satu Gigitan - Image
Kuliner

Resep Chicken Karaage Sambal Dabu-Dabu: Crispy, Pedas, dan Segar dalam Satu Gigitan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.16 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore