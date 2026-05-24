11 Restoran Paling Cozy dan Rekomended di Sekitar Satsiun Tugu Jogja, Harga Ramah di Kantong, Kualitas Makanan Premium! 

JawaPos.com - Kawasan sekitar Stasiun Tugu Jogja atau Yogyakarta tidak hanya terkenal sebagai pusat wisata dan akses utama menuju Malioboro, tetapi juga menjadi surganya tempat makan cozy dengan kualitas menu yang memanjakan lidah.

Mulai dari restoran bernuansa klasik Jawa, cafe modern industrial, hingga tempat nongkrong aesthetic dengan view Tugu Jogja, semuanya bisa ditemukan dengan mudah di area ini.

Menariknya lagi, banyak restoran di sekitar Stasiun Tugu menawarkan harga yang masih ramah di kantong meski kualitas makanan dan suasananya terasa premium.

Banyak wisatawan memilih restoran-restoran ini karena lokasinya strategis, nyaman untuk bersantai, meeting, work from cafe, hingga sekadar ngobrol santai setelah turun dari kereta.

Beberapa tempat bahkan terkenal di kalangan influencer dan wisatawan luar kota karena desain interiornya yang instagramable serta pilihan menu yang lengkap, mulai dari makanan tradisional khas Jogja hingga western food modern.

Berikut rekomendasi restoran cozy dan paling recommended di sekitar Stasiun Tugu Jogja yang layak masuk wishlist kuliner Anda, dilansir dari ulasan Google Maps.

1. Roaster and Bear