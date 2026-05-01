Chicken Hamburg with Mushroom Gravy & Mashed Potato: Comfort Food Ala Restoran

JawaPos.com - Chicken Hamburg with Mushroom Gravy & Mashed Potato dari @neoflam.id ini adalah salah satu menu comfort food yang lengkap banget: ada protein, saus creamy gurih, dan mashed potato lembut yang bikin rasanya seperti makan di restoran.



Chicken hamburg-nya dibuat dari paha ayam yang dicampur dengan smoked beef (opsional), sehingga hasil akhirnya lebih juicy, savory, dan punya aroma smoky yang khas. Tambahan wortel parut dan paprika powder membuat teksturnya lebih lembut sekaligus memberi rasa manis alami.



Yang jadi highlight utama tentu mushroom gravy-nya. Jamur kancing yang ditumis hingga kecoklatan menghasilkan aroma umami yang kuat, lalu dipadukan dengan butter, bawang, dan chicken stock hingga menjadi saus kental yang creamy dan gurih.



Disandingkan dengan mashed potato yang lembut dan buttery, hidangan ini benar-benar lengkap dan satisfying di setiap suapan.



Bahan Chicken Hamburg

200 gram paha ayam

150 gram smoked beef (atau 350 gram paha ayam tanpa smoked beef)

4 sdm breadcrumbs

1 1/2 sdm bawang putih bubuk

35 gram wortel parut

1 butir telur

1 sdt paprika powder

Lada secukupnya

1 sdt garam



Mushroom Gravy

Margarin secukupnya

200 gram jamur kancing

2 siung bawang putih

1/2 bawang bombay

Butter secukupnya

1 sdm tepung terigu

250 ml chicken stock (atau air + kaldu ayam)

1 sdm kecap asin

Lada secukupnya



Mashed Potato

1-2 kentang rebus

Butter

Susu

Garam

Lada

Parsley



Cara Membuat