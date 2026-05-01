Chicken Hamburg with Mushroom Gravy & Mashed Potato: Comfort Food Ala Restoran

Potret chicken hamburg juicy dengan mushroom gravy creamy dan mashed potato lembut. (Sumber: instagram.com/@neoflam.id)
JawaPos.com - Chicken Hamburg with Mushroom Gravy & Mashed Potato dari @neoflam.id ini adalah salah satu menu comfort food yang lengkap banget: ada protein, saus creamy gurih, dan mashed potato lembut yang bikin rasanya seperti makan di restoran.
Chicken hamburg-nya dibuat dari paha ayam yang dicampur dengan smoked beef (opsional), sehingga hasil akhirnya lebih juicy, savory, dan punya aroma smoky yang khas. Tambahan wortel parut dan paprika powder membuat teksturnya lebih lembut sekaligus memberi rasa manis alami.
Yang jadi highlight utama tentu mushroom gravy-nya. Jamur kancing yang ditumis hingga kecoklatan menghasilkan aroma umami yang kuat, lalu dipadukan dengan butter, bawang, dan chicken stock hingga menjadi saus kental yang creamy dan gurih.
Disandingkan dengan mashed potato yang lembut dan buttery, hidangan ini benar-benar lengkap dan satisfying di setiap suapan.
Bahan Chicken Hamburg
200 gram paha ayam
150 gram smoked beef (atau 350 gram paha ayam tanpa smoked beef)
4 sdm breadcrumbs
1 1/2 sdm bawang putih bubuk
35 gram wortel parut
1 butir telur
1 sdt paprika powder
Lada secukupnya
1 sdt garam
Mushroom Gravy
Margarin secukupnya
200 gram jamur kancing
2 siung bawang putih
1/2 bawang bombay
Butter secukupnya
1 sdm tepung terigu
250 ml chicken stock (atau air + kaldu ayam)
1 sdm kecap asin
Lada secukupnya
Mashed Potato
1-2 kentang rebus
Butter
Susu
Garam
Lada
Parsley
Cara Membuat
1. Buat chicken hamburg
Campurkan semua bahan lalu bentuk patty. Panggang dengan margarin hingga matang dan kecoklatan.
2. Masak mushroom gravy
Tumis bawang putih dan bawang bombay, masukkan jamur hingga kecoklatan. Tambahkan butter, tepung terigu, chicken stock, kecap asin, dan lada. Masak hingga mengental.
3. Buat mashed potato
Haluskan kentang rebus, lalu campur dengan butter, susu, garam, lada, dan parsley hingga lembut.
4. Penyajian
Sajikan chicken hamburg dengan mushroom gravy dan mashed potato di sampingnya.
Chicken Hamburg ini punya rasa juicy dari patty, creamy umami dari saus jamur, dan lembutnya mashed potato yang bikin setiap suapan terasa lengkap dan comfort banget.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk makan malam spesial di rumah yang ingin rasa ala restoran tanpa ribet. Simple, creamy, dan super satisfying!
