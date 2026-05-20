11 Cafe Estetik dan Tempat Makan Favorit di Kota Tua Jakarta, Cocok untuk Nongkrong Santai dan Kongkow Bernuansa Vintage!

JawaPos.Com - Kota Tua Jakarta selalu menjadi destinasi favorit bagi pencinta suasana klasik, bangunan bersejarah, dan spot foto yang estetik.

Kawasan ini tidak hanya menarik untuk wisata sejarah, tetapi juga menjadi tempat ideal untuk nongkrong santai sambil menikmati aneka kuliner.

Deretan cafe dan tempat makan dengan konsep heritage, interior unik, hingga area outdoor yang nyaman membuat Kota Tua cocok untuk quality time bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

Bagi Anda yang ingin menikmati suasana Jakarta tempo dulu tanpa meninggalkan kenyamanan tempat nongkrong modern, kawasan ini punya banyak pilihan menarik.

Mulai dari cafe dengan nuansa vintage, restoran dengan bangunan ikonik, hingga spot kuliner yang dekat dengan area wisata utama.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi tempat makan dan cafe di kota tua Jakarta yang cocok untuk nongkrong santai sekaligus berburu foto estetik.

1. Cafe Batavia

Cafe Batavia menjadi salah satu ikon kuliner paling terkenal di kawasan Kota Tua Jakarta dengan suasana kolonial yang sangat kuat dan autentik.

Begitu memasuki area restoran, pengunjung langsung disambut interior klasik penuh detail vintage seperti lampu antik, furnitur kayu lawas, hingga dekorasi bergaya tempo dulu yang membuat hampir setiap sudutnya terasa estetik untuk berfoto.

Lokasinya yang berada tepat di depan kawasan Taman Fatahillah membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Menu yang tersedia cukup lengkap mulai dari makanan khas Indonesia, western food, steak, pasta, dessert, hingga aneka kopi dan minuman segar.

Tempat ini cocok untuk quality time, makan malam romantis, hingga nongkrong santai sambil menikmati suasana heritage Kota Tua.

Harga menu umumnya berkisar Rp50.000 hingga Rp200.000 tergantung pilihan makanan dan minuman.

2. Kedai Seni Djakarte