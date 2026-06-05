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Jumat, 5 Juni 2026 | 17.52 WIB

11 Tempat Makan Soto di Semarang yang Sering Masuk Daftar Buruan Wisatawan Kuliner

rekomendasi kuliner soto enak di Semarang./Magnific/ jakasuryanta - Image

rekomendasi kuliner soto enak di Semarang./Magnific/ jakasuryanta

JawaPos.com – Semarang menyimpan kekayaan kuliner yang beragam, dan soto menjadi salah satu hidangan paling ikonik di kota ini.

Setiap warung soto memiliki keunikannya sendiri, mulai dari kuah bening yang gurih hingga sajian dengan rempah yang lebih kuat dan kaya rasa.

Banyak di antaranya sudah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan cita rasa yang konsisten dari generasi ke generasi.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Jateng Travel Guide pada Jumat (5/6), berikut sebelas rekomendasi kuliner soto enak di Semarang.

1. Soto Bangkong

Warung soto legendaris yang berdiri sejak tahun 1950-an ini berlokasi di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Karangkidul, Semarang Tengah, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB.

Kuahnya bening dan gurih dengan isian ayam suwir, bihun, dan taburan bawang goreng, tersedia dengan harga sekitar Rp25.000 hingga Rp35.000 per porsi.

2. Soto Bokoran 1949

Warung soto yang sudah berdiri sejak 1949 ini berlokasi di Jalan Plampitan Nomor 55, Kauman, Semarang Tengah, dan buka mulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB.

Kuahnya sedikit lebih pekat dibanding soto pada umumnya dengan aroma rempah yang kuat, tersedia dengan pilihan lauk tambahan seperti bakwan, sate ayam, dan perkedel, harga sekitar Rp25.000 hingga Rp40.000.

Editor: Hanny Suwindari
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