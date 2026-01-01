Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 08.40 WIB

16 Tempat Makan dengan View Cakep di Malang, Kuliner dari Rooftop Kota hingga Tepi Sawah

rekomendasi kuliner tempat makan view cakep di Malang./Magnific/ tienuskin - Image

rekomendasi kuliner tempat makan view cakep di Malang./Magnific/ tienuskin

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan tempat makan dengan view cakep yang sangat menakjubkan untuk semua kalangan.

Dari restoran rooftop dengan panorama kota yang sangat spektakuler hingga kafe di tepi sawah dan pinggir air terjun yang sangat memesona, kuliner di Malang hadir dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan dengan view terbaik di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Bobobox dan tripzilla.id pada  Minggu (7/6), berikut 16 rekomendasi kuliner tempat makan view cakep di Malang.

1. Sky Room Rooftop Cafe / The Peak Resto & Lounge

Kafe yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Nomor 11, Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, puncak The 1O1 OJ Hotel, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 ini menyajikan pemandangan siluet pegunungan dan panorama kota yang sangat menakjubkan.

Tersedia menu ala carte maupun paket dengan berbagai pilihan hidangan lezat dari Asia dan Barat dengan harga mulai dari Rp 30.000 per orang.

2. Mabuk Mancing

Kafe pemancingan yang berlokasi di Jalan KH. Moh. Rowi Utara, Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, dan buka setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 11.00 hingga 21.00 ini menawarkan pengalaman memancing sekaligus bersantap yang sangat unik.

Ikan hasil pancingan bisa langsung diolah di restoran dengan pilihan bumbu bakar kecap, bakar merah, atau sup sesuai selera dengan harga mulai dari Rp 40.000.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
11 Rekomendasi Kuliner Penyetan Nampol di Malang, Kuliner Lokal yang Selalu Diburu Karena Sambalnya yang Nagih - Image
Kuliner

11 Rekomendasi Kuliner Penyetan Nampol di Malang, Kuliner Lokal yang Selalu Diburu Karena Sambalnya yang Nagih

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.32 WIB

6 Rekomendasi Kuliner Cilok Enak yang Jadi Andalan Buat Temani Liburan di Malang - Image
Kuliner

6 Rekomendasi Kuliner Cilok Enak yang Jadi Andalan Buat Temani Liburan di Malang

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.30 WIB

13 Rekomendasi Kuliner Nasi Pecel Legit di Malang, Selalu Jadi Andalan Karena Banyak Varian Pilihan - Image
Kuliner

13 Rekomendasi Kuliner Nasi Pecel Legit di Malang, Selalu Jadi Andalan Karena Banyak Varian Pilihan

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.29 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore