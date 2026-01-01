16 Tempat Makan dengan View Cakep di Malang, Kuliner dari Rooftop Kota hingga Tepi Sawah

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan tempat makan dengan view cakep yang sangat menakjubkan untuk semua kalangan.

Dari restoran rooftop dengan panorama kota yang sangat spektakuler hingga kafe di tepi sawah dan pinggir air terjun yang sangat memesona, kuliner di Malang hadir dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan dengan view terbaik di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Bobobox dan tripzilla.id pada Minggu (7/6), berikut 16 rekomendasi kuliner tempat makan view cakep di Malang.

1. Sky Room Rooftop Cafe / The Peak Resto & Lounge

Kafe yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto Nomor 11, Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, puncak The 1O1 OJ Hotel, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 ini menyajikan pemandangan siluet pegunungan dan panorama kota yang sangat menakjubkan.

Tersedia menu ala carte maupun paket dengan berbagai pilihan hidangan lezat dari Asia dan Barat dengan harga mulai dari Rp 30.000 per orang.

2. Mabuk Mancing

Kafe pemancingan yang berlokasi di Jalan KH. Moh. Rowi Utara, Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, dan buka setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 11.00 hingga 21.00 ini menawarkan pengalaman memancing sekaligus bersantap yang sangat unik.