10 Tempat Makan Paling Populer di Jogjakarta yang Ramah Rombongan dan Keluarga, Punya Fasilitas Lengkap, Parkiran Superluas

Ilustrasi makanan mediterania di Jogja/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Berwisata ke Jogjakarta bersama teman, keluarga besar, dan rekan-rekan akan terasa lebih menyenangkan dengan agenda kuliner yang menarik.
Namun, mencari tempat makan nyaman, luas, dan mampu menampung banyak orang sering kali menjadi tantangan tersendiri.
Terutama saat musim liburan dan harus membawa rombongan besar. Tidak sedikit wisatawan yang menginginkan tempat makan bergaya restoran dengan hidangan khas Jogja, fasilitas lengkap, tempat luas, dan area parkir yang memadai.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut sepuluh restoran yang menyediakan makanan khas Jogja dengan tempat luas, nyaman, dan cocok untuk anda yang berencana pergi ramai-ramai.
Mediterranea Restaurant
Mediterranea merupakan restoran yang beralamat di Jl. Tirtodipuran No.24A, Mantrijeron Jogjakarta, menyajikan masakan hidangan khas Perancis. Di sini anda dapat menikmati steak, salmon grill, sampai pizza khas masakan mediteran, yang dibuat chef asli Perancis.
Gubug Mang Engking
Gubung Mang Engking mengusung tema tempat makan yang ramah untuk keluarga. Gubug Mang Engking memiliki area yang luas, wahana bermain dan rekreasi, serta area parkir yang lega. Berlokasi di Jl. Gedongan Tempel, Minggir, Sleman Jogjakarta, restoran ini menyajikan berbagai hidangan lezat, seperti udang bakar madu, gurame goreng, cah kangkung, dan sayur urap yang enak.
Gudeg Yu Djum
Jangan lewatkan gudeg yu djum saat berkunjung ke Jogja. Tempat makan ini berlokasi di Jl. Kaliurang Km 4.5 Karangasem, Depok Sleman, kota Jogjakarta. Restoran ini menyajikan cita rasa gudeg yang lezat dan autentik.
Jejamuran
Saat ini, banyak restoran vegetarian di Jogjakarta. Salah satunya adalah jejamuran yang bertempat di Jl. Pandowoharjo, Sleman Yogyakarta. Restoran ini menggunakan jamur sebagai bahan utama setiap hidangannya. Di sini anda dapat menemukan rendang jamur, gulai jamur, opor jamur, dan gudeg jamur.
House of Raminten
The house of raminten menjadi restoran yang populer di Jogjakarta. Berlokasi di Jl.Faridan M Noto No.7, Gondokusuman, The House of Raminten menawarkan atmosfer Jogja yang kuat dengan kebudayaan Jawa yang khas. Di sini anda dapat menemukan hidangan kuliner khas Indonesia yang lezat dan enak.
Bale Raos Kraton
Bale Raos Kraton terletak di dalam lingkungan keraton Jogjakarta. Bale Raos Kraton menyuguhkan hidangan favorit raja Jogjakarta, yakni Sultan Hamengkubuwono VIII-Sultan Hamengkubuwono X. Mulai dari bebek suwar suwir, bestik djawa, bestik lidah, selada Djawa, salad ayam panggang, hingga pecel buah. Bale Raos Keraton beralamat di Jl. Magangan Kulon No. 1, Panembahan, Kraton Jogjakarta
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