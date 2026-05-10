15 Kuliner Bakso di Semarang yang Wajib Dicicipi, Rasanya Sulit Ditemukan di Tempat Lain

JawaPos.Com - Semarang tidak pernah kehabisan kejutan dalam urusan kuliner. Selain lumpia, tahu gimbal, soto, dan nasi ayam yang sudah menjadi ikon kota, Semarang juga memiliki deretan tempat makan bakso yang selalu berhasil memikat pecinta makanan berkuah.

Semangkuk bakso hangat dengan kuah kaldu gurih, mie kuning, bihun, taburan bawang goreng, seledri segar, sambal, dan saus selalu menjadi pilihan yang sulit ditolak, baik saat cuaca mendung maupun ketika ingin menikmati santapan yang mengenyangkan.

Yang membuat kuliner bakso di Semarang menarik adalah variasi rasa dan karakter setiap tempat yang berbeda.

Ada bakso legendaris dengan resep turun-temurun yang tetap mempertahankan rasa klasik, ada bakso urat dengan tekstur padat yang memuaskan, hingga bakso jumbo dengan isian melimpah yang cocok bagi pencinta porsi besar.

Beberapa tempat bahkan dikenal memiliki cita rasa khas yang sulit ditemukan di kota lain, baik dari racikan kuah, tekstur bakso, maupun pelengkap yang digunakan.

Bagi Anda yang sedang mencari bakso enak di Semarang untuk agenda wisata kuliner berikutnya, daftar ini layak masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas kuliner bakso di Semarang yang wajib dicoba, rasanya dinilai sulit untuk ditemukan di tempat lain.

1. Bakso Pak Geger

Bakso Pak Geger menjadi salah satu nama yang cukup populer di Semarang bagi pencinta bakso dengan cita rasa autentik dan kuah kaldu yang kaya rasa.

Tempat makan ini dikenal memiliki bakso dengan tekstur kenyal yang pas serta rasa daging sapi yang cukup kuat di setiap gigitan.

Kuah kaldunya dimasak dengan racikan bumbu sederhana namun menghasilkan rasa gurih yang hangat dan sangat cocok dinikmati saat makan siang maupun malam hari.

Selain bakso reguler, tempat ini juga menyediakan bakso urat yang menjadi favorit banyak pelanggan karena teksturnya lebih padat dengan sensasi urat yang terasa saat digigit.

Baksonya disajikan bersama mie kuning, bihun, sawi, dan taburan bawang goreng yang membuat aroma dan rasa semakin nikmat.

Banyak pelanggan menyukai perpaduan kuah panas dengan bakso yang terasa gurih dan mengenyangkan.